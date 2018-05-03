不想生又不戴套！大哥聯合爸媽逼妻結紮 二哥霸氣這樣做

2018年05月03日 16:59 杜炤佑

婚姻是兩人的事，如果沒有共同的理念，也很難走下去的！近日有網友分享自家因保守觀念遇到的難題，他表示，自己有兩位哥哥，大哥因目前不想再生第三胎，但又不喜歡戴保險套，於是聯合爸媽一起對老婆施壓，希望大嫂能去結紮，但大嫂也覺得委屈，始終想要說服丈夫去，最後就在家庭成員爭執不下時，二哥竟霸氣地「以身作則」，讓爸媽瞬間超傻眼。

網友在論壇wetalk發文表示，自家是傳統的大家庭，上面有兩個已婚哥哥。前陣子大哥表示已經生了2個小孩，不想再繼續生，覺得養育開銷太大又辛苦，但由於不喜歡戴保險套，於是讓大嫂非常不爽，便勸大哥去結紮。沒想到事後大哥竟聯合爸媽逼老婆去結紮，認為這種事要女生去，「男生怎麼可以失去生育能力？」兩人多次在家吵得很激烈，爸媽也跳出來力挺兒子，要大嫂別太自我中心，結紮是為了整個家庭好，他們負責出錢沒問題。

但大嫂認為，這根本不是錢的問題，是不喜歡大哥沒有責任感的態度，「是一種射後不理又GGYY的嘴臉」，而媽媽聽到後很火大，直接怒罵大嫂對家庭不夠盡心盡力，要求她先盡到本分再來檢討別人，於是大家就成了「半冷戰的狀態」。

二哥和二嫂膝下育有1子，見到家中為了結紮的事爭吵，也都沒特別發表意見。大概1個月後，有天二哥晚上回家時，看似全身無力，走路還要被攙扶，爸媽一撞見便嚇傻，連忙問二哥怎麼了，「結果我二嫂還沒回，我二哥就直接秒答：去結紮啦！」

聽到這4個字的爸媽當下愣住，不敢置信。爸爸直接罵他「大男人結什麼紮」、「你為什麼擅自做這個決定？是不是你老婆指使你的？」結果二哥就霸氣地說：「我自己要結紮還要問過你們，要不要乾脆每次我跟我老婆要做的時候都先問問你們？」

當時媽媽崩潰痛哭，對二哥說著她辛辛苦苦把小孩養大，「怎麼這麼不愛惜自己的身體？」、「以後一定會後悔這麼衝動，怎麼不叫老婆去結紮」等等，二哥也不爽地說，他是愛老婆，不想要她承受結紮的痛苦，「射的人是我，說生一個也好的人是我，那不是我結紮是誰要結！」、「為什麼你們就可以要她不愛惜自己的身體？」

事件過後，大哥就再也沒有提起結紮的事，爸媽也不再發表意見。原PO偷偷問了大嫂，她則說，大哥雖然還是老樣子，怕痛又覺得男生不能生很丟臉，但看到二哥這麼霸氣，也只好摸摸鼻子乖乖戴套。