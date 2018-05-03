正妹空姐一年玩遍74國家 夢幻工作萬名網友羨慕

2018年05月03日 19:09 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

若是能一邊工作一邊旅遊，想必是不少人夢寐以求的事情。立陶宛一名23歲女子外貌姣好，之後更報考阿聯酋航空成為一名空姐，四處旅行過著宛如千萬富翁的夢幻生活，由於每年都可以飛往各地旅遊，她的IG上滿滿都是出國遊玩照，吸引6萬名粉絲追蹤。

Brigita Jagelaviciute（@imbrigita）分享的貼文 於 PST 2018 年 3月 月 8 日 上午 11:44 張貼

來自立陶宛23歲的柏基塔(Brigita Jagelaviciute)，幾年前在法國尼斯的機場，看見一行阿聯酋航空的空姐經過，「我仍然記得那個時候，當我看見那個美麗的紅帽子經過時，我感到相當吃驚，因為我從來沒有聽過這間航空」，也因為這個契機，埋下她想擔任空姐的夢想，而她也靠著努力如願達成。

Brigita Jagelaviciute（@imbrigita）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 20 日 上午 6:13 張貼

柏基塔表示，她本來就不喜歡朝九晚五、等待週末的生活，認為年輕人就該到處看看，空姐這份工作也就非常適合她，「年輕時認識新朋友很有趣，而這份工作正好有這個機會」。不過她也透露，擔任空姐最辛苦的地方就是「時差問題」，而且迅速習慣時差、溫度及地理環境，都需要極大的適應力。

Brigita Jagelaviciute（@imbrigita）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 29 日 下午 1:43 張貼

Brigita Jagelaviciute（@imbrigita）分享的貼文 於 PDT 2016 年 6月 月 25 日 上午 1:38 張貼

而如今柏基塔在過去1年的時間裡，已去過紐約、中國及里約熱內盧等74個國家，而這些國家僅佔全世界30％而已，她表示還有很長的路要走，且對於這份工作，她仍覺得有很多地方要學習「我勇敢的走出舒適區，飛行生涯是我最難忘的回憶，這是一個冒險的工作，隨時都得處於備戰狀態。最重要的是，旅行是最好的學習方式」。