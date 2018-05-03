虐殺保姆後焚屍！女雇主爆「男友要求屍體旁啪啪啪」

2018年05月03日 20:22 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

殺人毀屍後還在屍體旁做愛，這種泯滅人性的事情令人髮指。英國倫敦去年9月，有人報案發現鄰居家花園疑似起火，沒想到意外揭發法國籍保姆莉歐奈(Sophie Lionnet)遭殺害的事件，甚至還扯出殺人犯情侶在屍體旁做愛的恐怖事情。

綜合外媒報導，去年21歲女子莉歐奈以「工作交換」名義至英國工作，當時被40歲男僱主麥杜尼（Ouissem Medouni）與35歲女友庫笛兒（Sabrina Kouider）聘用，擔任家庭保姆一職。但去年9月，莉歐奈的焦屍卻在兩人住處被發現。

日前在審理此案時，庫笛兒坦承燒屍但否認有參與謀殺，甚至加碼報料，男友曾一度將保姆的頭壓進裝滿水的浴缸裡折磨她，還透露自己為了男友能做任何事情，但麥杜尼在保姆死後，曾要求與她在焦屍旁做愛，由於該行為相當的古怪，讓庫笛兒感到相當驚訝，甚至為此嚎啕大哭，但麥杜尼的律師波納爾(Orlando Pownall)則認為，庫笛兒的說法不可採信。

由於庫笛兒去年5月，曾被診斷出罹患憂鬱症及邊緣人格障礙，而且曾有說謊汙衊他人的紀錄，主要都是有關性方面。波納爾指出，她曾指控前男友、愛爾蘭樂團「男孩特區(Boyzone)」團員沃爾頓(Mark Walton)性侵她的貓，但事後卻發現，庫笛兒根本沒有養貓。

目前此案件仍在審理中，而麥杜尼其實早在3月時，已坦承焚屍及妨礙司法公正等罪名，但他也否認謀殺，因此整件事情也陷入膠著。目前部分歐洲國家相當流行「工作交換」，主要是年輕人透過幫忙雇主的家庭工作，換取免費食宿，且在法國相當盛行。