心疼女友累！工具男勸辭職、幫繳車貸 2年後卻遭甩

2018年05月03日 20:31 杜炤佑

只用錢衡量的愛情是無法長久的！一名男網友在臉書發文表示，與大1歲的女友交往2年，期間他抽出許多時間陪伴對方，甚至願意幫忙繳車貸，沒想到還是被甩。且1個月後還意外撞見對方和另一名男生單獨約會，讓他相當失望。

男網友在粉專「靠北女友」PO文表示，剛與女友交往時才18歲，情竇初開的他總是花很多時間陪伴女友，包括一起吃三餐或陪上班等等，就算犧牲他的休息時間也完全沒有怨言。但有時候就算自己人就在旁邊，女友卻只顧著和其他男生聊天，「搞得我好像外人一樣，只能一個人在旁邊滑手機，如果是這樣我還不如下班後直接回家睡覺。」

交往期間，原PO因為心疼對方工作環境不好，所以勸女友辭職在家，車貸他可以幫忙繳，沒想到女友還是以「脾氣差」為由提分手。為了挽回對方，他每天打電話、到對方住家希望可以復合，但仍沒有好結果，直到分手約1個月後，他到某賣場找朋友，卻意外撞見前女友和另一名男生單獨外出，撞見這幕的他，氣憤地乾脆一路跟蹤，「而她明明知道卻不肯回頭看看我，我想好好保護她，她卻反過來傷害我。今年我20歲、她21歲，我們的愛情也結束了。」

文章一出，其他網友的看法相當兩極，有人勸原PO看開點，學習如何「拿得起、放得下」、「別為了一個不愛妳的人而浪費時間」；也有人認為原PO的行為有點像是恐怖情人，「因為愛情這種東西沒有所謂的我對誰好，誰就要對我好的道理。」