女生繳汽車強制險「比較便宜」？ 網揭真相：男生三寶多

女生繳汽車強制險「比較便宜」？ 網揭真相：男生三寶多(圖/本報資料照)

友善列印
／綜合報導

近年來「三寶」這個詞是在形容馬路上最會造成危險的三種人，分別是女人、老人和老女人，不過事實真的是如此嗎？日前就有網友在網上發文詢問，常常在網路上看到有人批評女性駕駛人開車很危險，但怎麼繳汽車強制險保費時，女生反而便宜呢？引起網友熱烈討論。

網友2日在「批踢踢實業坊」PO文表示，「為何車主是女生，強制險反而便宜？」雖然平常看網路上，大家常常說「女生是交通三寶之一，但是汽車的車主如果是女生，保汽車強制險的費用反而比男車主還來得低」，讓他對此相當疑惑。

對此，其他網友紛紛留言，「因為女生開車比例遠低於男生吧」、「覺得這是一種歧視可是沒人爭取」；不過也有專業網友表示，這些數據絕對有經過保險公司精算過，事實就是男性肇事率高，保費自然貴，「因為女生的事故比例真的較男生低」、「事實上就是男生最容易出車禍」、「男的就比較容易撞爛阿」、「女生比較容易車禍，但是男生的車禍往往比較嚴重」、「保險公司算的比猴子還精！誰在你瞎猜看感覺」、「大車禍都男的，小車禍耍笨耍寶的都女的」、「男的一堆酒駕超速飆車堵人的」。

根據交通部2015年公布的「從性別看交通運具使用情形」報告來看，2012年臺閩地區自用小客車肇事件共77849件；其中53830件是男性使用者佔69.1%，遠高於女性的24019件、佔30.9%。若把範圍侷限到人員當場或24小時內死亡的交通事故（A1類），男性肇事者為女性的4.5倍。數據報告中，自用小客車男性使用者為女性的2.3倍，男、女性肇事件數占領有小型車駕照人數之比率，男性為 8.6‰、女性為4.8‰。所以臺閩地區中，女性肇事率較男性為低。

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