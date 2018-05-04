到山區看廢棄老屋！他拍照驚覺毛毛的 網：樓梯上有人

到山區看廢棄老屋！他拍照驚覺毛毛的 網：樓梯上有人(圖翻攝自/爆廢公社公開版)

友善列印
/綜合報導

老舊、濕氣重又未打掃的房子，讓人不免會感覺陰陰的。一名男網友至北部某山區看房子，但房子相當老舊不堪，疑似多年沒有人住，且沒有光線照射進來，讓該名網友看得心裡發毛，而許多網友看了照片後也直呼「樓梯上好像有長髮女子」，看法眾說紛紜。

一名網友在臉書《爆廢公社公開版》附上一張照，並表示「歡迎大家前來參觀，鑑賞這張照片是不是會起雞皮疙瘩，沒有要住」，照片中屋內相當凌亂，牆壁更是斑駁不堪，地上還堆滿廢棄的木板，由於此地溼氣太重又很陰森，不免讓原PO感覺毛毛的，因此PO文想詢問網友意見。

有網友覺得紅圈處不尋常(圖翻攝自/爆廢公社公開版) 有網友覺得紅圈處不尋常(圖翻攝自/爆廢公社公開版)

許多網友看了紛紛表示「樓梯感覺不舒服」、「樓梯旁油漆剝落像骷髏頭！」、「樓梯上層一個長髮女孩」、「牆壁上有個人臉」、「不覺得樓梯的白影像一張女人的臉嗎？」、「樓梯的牆面似乎有個人影…」。

也有網友認為，牆上有一張男性人臉(圖翻攝自/爆廢公社公開版) 也有網友認為，牆上有一張男性人臉(圖翻攝自/爆廢公社公開版)

不過，也有網友認為，僅是房子老舊、壁癌嚴重「覺得就是舊空屋…陰涼」、「濕氣很重」、「不會呀！樓梯有點暗而已。裝個燈就好，粉刷粉刷」、「去做工地就知道，這樣的常見啊！」、「髒到起雞皮疙瘩」、「還好…就只是荒廢的空屋，重新拉皮就好了」。

小鮮肉愛上Coser女神！霸...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。