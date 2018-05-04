到山區看廢棄老屋！他拍照驚覺毛毛的 網：樓梯上有人

2018年05月04日 07:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

老舊、濕氣重又未打掃的房子，讓人不免會感覺陰陰的。一名男網友至北部某山區看房子，但房子相當老舊不堪，疑似多年沒有人住，且沒有光線照射進來，讓該名網友看得心裡發毛，而許多網友看了照片後也直呼「樓梯上好像有長髮女子」，看法眾說紛紜。

一名網友在臉書《爆廢公社公開版》附上一張照，並表示「歡迎大家前來參觀，鑑賞這張照片是不是會起雞皮疙瘩，沒有要住」，照片中屋內相當凌亂，牆壁更是斑駁不堪，地上還堆滿廢棄的木板，由於此地溼氣太重又很陰森，不免讓原PO感覺毛毛的，因此PO文想詢問網友意見。

有網友覺得紅圈處不尋常(圖翻攝自/爆廢公社公開版)

許多網友看了紛紛表示「樓梯感覺不舒服」、「樓梯旁油漆剝落像骷髏頭！」、「樓梯上層一個長髮女孩」、「牆壁上有個人臉」、「不覺得樓梯的白影像一張女人的臉嗎？」、「樓梯的牆面似乎有個人影…」。

也有網友認為，牆上有一張男性人臉(圖翻攝自/爆廢公社公開版)

不過，也有網友認為，僅是房子老舊、壁癌嚴重「覺得就是舊空屋…陰涼」、「濕氣很重」、「不會呀！樓梯有點暗而已。裝個燈就好，粉刷粉刷」、「去做工地就知道，這樣的常見啊！」、「髒到起雞皮疙瘩」、「還好…就只是荒廢的空屋，重新拉皮就好了」。