攻擊事件頻傳！疑似加工食品吃太多 澳洲野生袋鼠「狂暴化」

2018年05月04日 08:21 陳慶餘

男子肚子被袋鼠用利爪挖出一個大洞（翻攝abc.net.au）

袋鼠是澳洲最具代表性的動物之一，不少人到澳洲旅遊都會特地安排去看野生袋鼠的行程，不少野生袋鼠也因為這樣的關係與人相當親近。不過近年來澳洲的袋鼠疑似是被遊客用「加工食品」給餵上癮，頻頻傳出野生袋鼠為了搶食，進而攻擊人類的事件，因此就有澳洲的議員透過臉書呼籲，希望澳洲政府能夠重視這樣的警訊，並希望遊客能夠自我約束，不要再用一些奇怪的食物亂餵袋鼠。

根據澳洲廣播公司（ABC）報導，不少人為了和袋鼠自拍合照，都會利用食物來誘惑袋鼠，但遊客們拿出的食物卻千奇百怪，當中甚至還有胡蘿蔔、洋芋片、麥當勞、肯德基、玉米片等等會讓袋鼠陷入狂暴狀態的食物。

一名專門帶著遊客去看野生袋鼠的遊覽車駕駛路易斯（Shane Lewis）就指出，幾乎每天都會有遊客被袋鼠抓傷或是被踢傷，甚至還有一位女性遊客臉部被劃傷縫了17針，差點就要毀容，「這些袋鼠每週至少會吸引2000名觀光客，但牠們並不需要2000個胡蘿蔔、香蕉、麵包和零食。」不少人搭遊覽車去看袋鼠，但卻是坐著救護車離開。

近8個月來，路易斯拍下了不少遊客被袋鼠攻擊之後的受傷照，這些野生袋鼠因為被人類餵食餵上癮，因此現在只要聞到遊客所攜帶的食物，就會瞬間「狂暴化」，為了搶食開始攻擊遊客，當中雄性袋鼠尤其危險。路易斯指出，因為袋鼠看起來人畜無害，因此不少遊客都會忽略了牠們其實是一種長有利爪的野生動物，而牠們的踢腿攻擊威力也相當驚人。

最常被遊客拿來餵食袋鼠的食物就是胡蘿蔔，但胡蘿蔔對於袋鼠來說卻不是種好食物。澳洲爬行動物公園管理員戴利（Andrew Daily）就指出，胡蘿蔔的內涵的糖分對袋鼠來說實在太高，就像是袋鼠界的巧克力一樣，吃多除了成癮之外還會導致牠們出現一些致命的疾病。

為了防止相關事件再度發生，路易斯現在已經發起連署，要求澳洲新南威爾斯省的議員派柏（Greg Piper）協助，在當地設立告示牌，提醒遊客不要隨意餵食袋鼠，而派柏也透過臉書轉貼袋鼠傷人的照片，呼籲當局重視此事。