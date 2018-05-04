騎車撞傷6歲男童沒錢賠 少年醫院跳樓身亡

2018年05月04日 09:29 陳慶餘

中國大陸雲南昭通一名袁姓少年，在當地時間週二（1日）晚間騎車時不慎撞到一位6歲男童，導致男童嚴重受傷，雖然送醫後情況男童穩定下來，但龐大的醫療費與賠償金額卻讓年僅17歲的袁姓少年嚇傻，竟然跑到醫院10樓一躍而下自殺身亡。

根據《春城晚報》報導，男童的醫療費用高達7萬人民幣（約32.6萬新台幣），醫院要求先繳交1萬元（約4.6萬新台幣）的費用，但由於男童的家境清寒，繳不出這麼大筆的金額，因此袁姓少年就把身上僅有的800塊人民幣（約3733元台幣）現金拿來當作男童的醫療費用，而男童的家人也要求少年聯絡家人，以商討後續的賠償金額。

沒想到過沒多久，少年竟突然跑到醫院10樓的窗台上準備自殺，雖然目擊者不斷勸說要少年別做傻事，但少年仍從窗台上一躍而下，當場摔成重傷，送醫搶救後不治身亡。

「我們連一句重話和氣話都沒有說過…」事後男童的母親無奈表示，少年在事發後態度非常良好，加上他並不是故意撞人，因此她也只想和對方好好商討後續的賠償事宜，自己也沒有對少年有任何責罵，更沒有威脅過他，對於發生這樣的憾事，她也非常難過。

※勇敢求助並非弱者，再給自己一次機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995（24小時）

生命線協談專線：1995 張老師專線：1980