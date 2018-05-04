外配有很糟嗎？他曬正妹老婆照讓網友暴動求認識

2018年05月04日 10:11 陳慶餘

一篇簡單的抱怨文卻引起網友暴動，留言區當場變成了婚友社！一位男網友昨（3）日晚間在臉書上表示，自己有個朋友都30多歲了，交過的女朋友屈指可數，而且時間都很短，因此自己就很雞婆的想幫他介紹對象。由於自己的老婆是越南來的外配，因此自然也是介紹越南女孩給友人認識，當下也取得友人同意，結果沒想到他拜託老婆費盡苦心找來的一個女孩子，竟然慘被打槍，讓他氣得PO文大罵：「到底越南人是怎樣不好？都沒良家婦女嗎？」

男網友在臉書社團《爆怨公社》發文指出，因為自己都和越南老婆結婚7年還育有2個小孩了，但卻沒幫他介紹過女孩子，好像有點過意不去，因此他就和老婆商量，希望能夠幫友人介紹一個越南女孩子，而對方也同意了，因此他的老婆就費盡苦心，找了一個條件和個性都很不錯的越南女孩子準備介紹給友人。

沒想到就在兩人見面吃飯的當天，友人竟然臨陣脫逃，打了一通電話表示家裡的長輩都說越南人不好，因此禁止他與越南人來往，讓陪著女孩子在餐廳等人的他當場傻眼，「我生氣，但更覺得丟臉，因為那女孩還一直說不要怪他，一定是她自己不夠好或者人家已經有對象了…」

「到底越南人是怎樣不好？都沒良家婦女嗎？你家裡長輩不懂誤會就算了，起碼你也有看過我老婆，有像你家長輩形容的那樣差嗎？」男網友進一步表示，相同的情況還發生過不只一次，上次也是介紹越南女孩給另一個朋友認識，結果對方也是相同態度，讓他相當心寒，認為自己用熱臉去貼冷屁股的行為根本就是在自作孽。

而在抱怨完後，由於不方便PO上老婆朋友的照片來給大家看，因此男網友只好曬出自己老婆的照片來要大家評評理，沒想到由於老婆實在是太美，因此在照片貼出之後，竟引起騷動，讓留言區塊瞬間變成了國際婚友社。

其他網友也紛紛留言表示「這是炫耀文吧！老婆超正！」、「超美的啦，你朋友活該魯一輩子」、「你老婆還有妹妹或是姊姊嗎？」、「大哥缺朋友嗎？」、「媽寶活該當魯蛇」、「你朋友不要，那可以介紹給我嗎？」