桃猿「甜美女球迷」被神到了！網友心花開洗版朝聖

桃猿「甜美女球迷」讓不少網友為之傾倒。（圖片翻攝自YouTube／CS Sports）

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／綜合報導
長相甜美的桃猿女球迷因為攝影師的不斷猛拍，意外成為全場焦點。（圖片翻攝自YouTube／CS Sports）

中華職棒猿象大戰27日在桃園登場，桃猿最終以9比5奪勝，然而比賽之餘，場邊嬌點同樣引起球迷注意，一位長相甜美的桃猿女球迷因為攝影師的不斷猛拍，意外成為全場焦點。影片瘋傳不到10天，就有逾43萬人次觀看，還有球迷神出女球迷的真實身分其實是政大幼教所的女學生！

桃猿27日在主場迎戰中信兄弟，全場掃了15支安打，場上打線火力發燙，場下同樣精采，比賽過程中，攝影師把所有心思都放在一名長相超甜美的桃猿女球迷身上，鏡頭無時無刻對焦在她身上，無論是害羞甜笑、還是跟著應援啦啦隊一起跳舞，女球迷的一舉一動都讓不少網友為之傾倒。

桃猿「甜美女球迷」被神到了！網友心花開洗版朝聖 女球迷被攝影師狂拍，一度超害羞。（圖片翻攝自YouTube／CS Sports）

只見她留著一襲烏黑長髮，映著膚色更顯白皙，穿著桃猿球服在場邊賣力應援，面對轉播鏡頭還一度害羞吐舌，甜美呆萌的反應電暈不少網友，賽後更有人將她出現的畫面剪輯成影片PO上批踢踢表特（Beauty）板和網友分享，影片上傳至今已逾43萬人次觀看。

桃猿「甜美女球迷」被神到了！網友心花開洗版朝聖 鏡頭無時無刻對焦在她身上，就連吃東西也不放過。（圖片翻攝自YouTube／CS Sports）

就有神人起底該位正妹的臉書，發現她其實是桃猿的忠實球迷，2017年10月就曾打卡看球賽，並發文表示「看一場總冠軍立即吃土！獲得披風，戰鬥力+100」、「讓全世界看見我們有多強」而女球迷則在自介透露畢業於清華大學幼教系，目前就讀於政治大學幼教所。面對一夕爆紅，近日更湧進不少網友留言洗版，「這很猛！朝聖一下」、「女神」、「來當Lamigirl我猿主場一定每天都座好座滿」。

桃猿「甜美女球迷」被神到了！網友心花開洗版朝聖 桃猿「甜美女球迷」被神到了！網友心花開洗版朝聖（圖片翻攝自臉書）
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