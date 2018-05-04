成功背後的騙局 這項「主流價值」逼死無數台灣人

2018年05月04日 11:10 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

30多歲的粉絲來訊息說，他覺得自己「一事無成」，40多歲的粉絲也沮喪的覺得自己「一事無成」，看完一堆粉絲覺得自己「一事無成」後，發現「一事無成」真可說是台灣的主流價值，跟任何人聊這個話題，應該都會愁雲慘霧的很有共鳴吧！

為什麼我們不論任何年紀，都這樣容易害怕自己「一事無成」與感嘆自己「一事無成」，因為我們被教育成為對「成功」期待很大的人，甚至有一種「不成功變成仁」的壯烈。這主因於從小我們看的教科書都是大企業家、大革命家的故事，拋頭顱、灑熱血，然後被放入忠烈祠，很偉大也很感人，但這樣的人多嗎？我認為不多。

可以登上教科書的生命故事，都是罕見且稀少，要非常非常非常不平凡，才有可能。

我身邊一堆總經理等級的朋友，他們已經在社會的金字塔頂端，但即便是他們這樣的人，推估就算他們奮鬥到死，九成九的機率都不可能被寫入教科書，所以，你從小在書上看到的那些「事業有成」的人，是非常少數的，如果要活到跟他們一樣，才算是盡了「當人的責任」，那麻煩先幫我抽一張跳樓號碼牌，我跟你一起去跳樓好了，因為我也達不到。

不要逼自己要多「有成」，那是自己逼死自己，不代表你的家人跟朋友希望你這樣，以前我剛出社會，也超想賺大錢、做大事業，讓自己可以「光宗耀祖」，讓爸媽在親友間有面子，給自己很大的壓力，白天努力工作，晚上就會困在「一事無成」的焦慮，翻來覆去輾轉難眠。

有一天我的同學問我說：「妳爸媽會希望你這樣嗎？還是只是你自己想？」我突然有點覺醒，是我自己給自己太高的期待，我的壓力跟不快樂，來自我自己，我的爸爸媽媽只希望我有一份工作就好，我卻期待自己要有一份年薪300萬的工作，根本神經病！

你之所以覺得自己一事無成，往往是對自己期待過深，事實上，人一輩子活下來，吃穿用都花不了多少錢，年輕時我們用身體換一切，年紀大時，我們用一切換健康，這樣有意義嗎？顧好自己的身體、家人健康，有一份工作，真的這樣就夠了，只要健康，就是賺錢跟存錢。

有次我看到一篇報導，寫著林志玲聽聞林心如懷了女娃，直呼好羨慕，自嘲自己「一事無成」。

我覺得很不可思議，志玲姊姊明明超有成的啊！怎還會感嘆自己一事無成，可見她非常想要結婚生子，如果沒達成這項，心中就會晃晃悠悠，覺得自己沒有成就，但，何必呢？何必只注視著自己缺乏的部分，可以多看看自己那些辛苦打下來的亮眼成功嗎？那些也是當初非常努力才得到的啊！怎可以低估它們的價值呢？

幸福跟成功的價值是很多元的，你可以自己定義自己的成功與幸福。

當你覺得好，世界就是好的！當妳覺得自己很糟，全世界就天崩地裂了！你是你自己生命中唯一的主角，多給自己一點好的台詞，多給自己一點打氣，你是你自己最好的朋友，所有的成功、所有的愛，都是從相信開始，相信自己可以，就會有力量喔！

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