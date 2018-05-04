媽媽把飯菜倒報紙上，他邊哭邊吃完…精神科醫師：殘暴少年犯的家庭都有這共通點

2018年05月04日 11:51 李珮雲 ／綜合整理；碓井真史／時報出版 ／綜合整理；碓井真史／時報出版

日本秋葉原無差別殺人事件釀成7死、10傷慘劇，加害者青年與弟弟小時候也有幸福的時刻，一家人快樂地聚在一起、玩撲克牌，但父母的家教越來越嚴。弟弟提到有一次吃飯時，母親對「那個人」(哥哥)大怒的事情。當天飯吃到一半，情緒激動高亢的母親攤開報紙，把飯、菜、味噌湯全都倒在上面。「那個人」一邊哭著，一邊把報紙上弄得像剩飯的食物吃掉。

【過度的家教，奪去孩子的心】

弟弟札記裡提到，兄弟倆唯一被允許看的電視節目是「哆啦A夢」與「漫畫日本傳說故事」，也是最近才知道有速食這種東西，更沒去過電子遊樂場。兩兄弟的母親一定非常認真地在教育孩子，在他們身上所花費的時間和心力不容小覷。普通的媽媽應該會覺得太麻煩了，沒辦法做到這個程度吧。雖然她這麼努力，但是這樣的方法對孩子而言，並不能感受到母愛。而父親也沒能調整母親的教育方法。

母親越想要孩子好，越努力，愛就越空轉，孩子沒辦法感受。母親說除了「哆啦A夢」與「漫畫日本傳說故事」，也讓孩子看其他節目，可是在孩子的記憶裡，除了這兩個節目，其他節目是被禁止收看的。

父母都希望他們進入好學校，也因此而努力；希望他們好好聽大人的話，做個好孩子，肯定想都沒想過孩子長大後會犯罪之類的。一定是懷抱著這樣的愛而嚴格家教的吧。但結果，這位長子卻像是在放話般，果斷地說：「父母是陌生人。」

對青少年犯罪十分瞭解的精神科醫師桃樂西•路易斯，提到「家教」時曾這麼說：

如果說家教有什麼問題，不是關於家教不足的問題，是錯誤的方法、過度的家教才有問題。他們(家長)對孩子一點也不寬恕，熱心於處罰。

我遇過最凶惡、殘暴的少年犯，就是小時候受過最嚴格家教的孩子。

秋葉原事件的加害者青年如果沒有過度偏激的家教，也許就不會犯下這個罪行。家教嚴格絕不是不好的事，但如果讓孩子感覺父母管教毫不手軟，就會像一把刀子直直地刺進他們的心臟。實行嚴格家教的基礎是—讓孩子確實感受到父母給他們的愛與寬容。

本文節錄自時報出版《誰都可以，就是想殺人：被逼入絕境的青少年心理》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！