不滿感情遭玩弄 正妹「絕地反擊」舉報官二代所有財產

2018年05月04日 12:08 陳慶餘

中國大陸揚州一位女子王燕茹和一位官二代黃宇2010年認識之後展開交往，沒想到女方卻在2015年發現男友劈腿，還找小三到摩鐵開房，但在男方的道歉下她選擇原諒，兩人甚至在2017年一度論及婚嫁，沒想到這時王女才發現，男友其實早就在外地和別的女子結婚，讓她當下決定走上復仇之路，開始蒐集證據，向政府檢舉男友及其家人靠著職權來貪汙。

根據《紅星新聞》報導，王燕茹在一間銀行工作，老家更是在揚州經營酒莊、飯店，本身家境就很優渥，「我是個驕傲的女孩子，我是大學我們班第一個考進銀行系統的，也做過平面模特，在圈裡挺受歡迎。」在經歷過一段失敗的戀愛後，王燕茹2010年在銀行主管的介紹之下，認識了擔任公務員的男友黃宇，而他父親楊道龍則是揚州市國資委的主任。

王燕茹在剛認識黃宇時，因為覺得對方很老實，因此就放心與他交往，沒想到他卻在2015年發現男友竟背著她劈腿，甚至還跑去開房間，不過在男友的挽回之下，一時心軟的她選擇原諒，但這件事卻成為了她心中的一個疙瘩。

2017年7月，兩人在愛情長跑7年後決定在10月結婚，但這時王燕茹才發現，黃宇竟然早就與一名外地女子結婚，讓她當場從天堂掉到地獄，「如果我今年才20多歲，也許我不會做出後來的事情，但是一個女人最黃金的7年給了他，我再也回不去了，這是無法彌補的傷害！」

現年33歲的王燕茹表示，當時她的父親還跑到對方家中與他們對質，但對方卻對父親說了一些很難聽的話，因此她心中的復仇之火才會被悄悄點燃，使她開始蒐集男友及其家人利用職務之便貪汙的種種證據向政府檢舉，「作為新時代的女性，我選擇了絕地反擊。」

而為了專心當個檢舉達人，她還辭掉工作，蒐集了許多黃宇擁有不法財產的證據，並且不斷向政府舉報，鐵了心就是要告死前男友。據了解，在王燕茹的大量檢舉下，黃宇已經在去年10月停職接受調查，而他的父親黃道龍也在今年3月20日受到紀律審查和監察調查，目前王燕茹正在等候結果出爐。

王燕茹表示，自己收集證據檢舉前男友花了她大概15萬元人民幣（約70萬新台幣）左右，強調自己當初交往就不是看上對方的錢，因為她自己就能賺錢，「我要的不是賠錢，我要的是妳的感情，現在我得知你給我的感情全是欺騙，那我要你付出代價！」王燕茹甚至還引用了一段電視劇《後宮甄嬛傳》裡面皇帝駕崩之前彌留之際的那一場戲，將自己自比為劇中角色「我是鈕鈷祿燕茹，這就是我最後的心態。」