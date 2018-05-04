「殺誰都可以」高材生斬殺7路人 揭背後心理分析

2018年05月04日 12:14 李珮雲 ／綜合整理；碓井真史／時報出版 ／綜合整理；碓井真史／時報出版

那是梅雨季節裡好不容易放晴的一個星期日，秋葉原步行者天國，來買東西的遊客及阿宅們開心地逛著街，熱鬧得很。像祭典廣場一樣的大交叉路口，如遊樂園般的夢境，「現實」就這樣衝撞進來。

職業是派遣社員的一名青年，駕駛著兩噸小貨車，朝著路人直撞過來。偶然在那一天到秋葉原去，與這名青年毫無關係的人們，被青年駕車無差別地輾過，用匕首亂砍。七條寶貴的生命被奪去，十個人身負重傷。

在犯案現場被逮捕的青年，於警察偵訊時這樣說。

「我就是為了殺人來秋葉原的。」

「隨便殺誰都可以」

這句話，喚起我們心底的恐怖、憤怒及不安。這樣的殺人魔只要活著一天，我們哪時候被殺死都不知道。這，就是隨機殺人的恐怖所在。「隨便殺誰都可以」，到底是甚麼意思呢？殺人，是那麼簡單的事情嗎？人的生命，真的是能說出「誰都可以」般，輕如鴻毛之物嗎？

「誰都可以，就是想殺人。」聽到這句話，我們感到無盡的不安。不只是因為我們自己本身可能會遭遇不測，而是我們感覺到，生命，竟然可以被如此輕意地對待吧！

秋葉原無差別殺人事件的青年，及在這之前才剛發生的JR荒川沖站無差別殺人，與在這之後馬上發生的八王子無差別殺人。「誰都可以，就是想殺人。」的殺人犯們，腦袋裡沒有犯案後逃逸的想法。根據犯罪心理學的研究，像是開膛手傑克那樣的連續殺人犯是會計畫逃亡，但是，想一次殺掉很多人的「大量殺人犯」，會打算就在犯案現場被捕，被射殺，或者自殺。他們不只不重視別人的生命，同時也看輕自己的生命。

不只不重視他人的生命，連自己的生命也看輕而犯下這樣罪行之人，我們非常苦於理解。但是，這樣隨便殺誰都可以的犯罪，不斷地在發生。他們說著非常相似的話。「爸媽都是陌生人。就是要讓他們傷腦筋啦。誰都不了解我啦。我都一個人啦。心情超鬱卒的。沒有讓我不滿意的工作啦。」然後，「誰都可以，就是想殺人。」

他們不是不良少年，也不是極惡之人，反倒都是些資優生。可是，在人生的某一個時間點，與父母的關係崩壞，在學校受挫折，工作上遭遇失敗，網路世界的交友也只能感覺到一再受辱。然後漸漸地，他們的心，被絕望及孤獨感所支配。

「誰都可以，就是想殺人。」生命被當作物品，如道具般被使用，是這樣一句令人毛骨悚然的話。無差別殺人，這是一種非比尋常的兇惡犯罪。但是同時，這些殺人犯是不是也想著，誰都可以，拜託來愛我呢？殺了人，然後想就此終結自己人生的他們，其實難道不是想成為誰的需要嗎？犯罪，是這個社會的一面鏡子。只是將他們貼上極惡之人的標籤，嚴加指責，把事情歸咎於他們就是壞人所以才做了壞事，這樣我們永遠沒辦法從事件裡吸取教訓。

本文節錄自時報出版《誰都可以，就是想殺人：被逼入絕境的青少年心理》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！