遠赴印度治療抑鬱症 女子慘被性侵斬首「頭顱掛樹上」

2018年05月04日 14:48 陳慶餘

兩名嫌犯烏瑪許（Umesh，左）和烏岱恩（Udayan，右）目前已被警方逮捕（翻攝獨立報）

愛爾蘭都柏林一名拉脫維亞裔的女子因為罹患嚴重抑鬱症，因為其家人聽聞印度有一間知名的印度教治療中心能夠治療她的抑鬱症，因此就在今年2月帶著她前往印度治病，沒想到女子卻在抵達印度之後人間蒸發，直到最近她的腐爛的屍首才在一處森林裡被警方發現，而女子的死狀更是相當悽慘。

綜合外媒報導，33歲的女子斯克羅曼妮（Liga Skromane）在今年二月從愛爾蘭遠赴印度喀拉拉邦（Kerala）的一間醫療中心治療抑鬱症，沒想才過沒幾個禮拜，女子就在當地的一處沙灘上神秘失蹤，她的家人更因此發出尋人啟事。

上個月21日，警方在喀拉拉邦的首府特里凡得琅（Trivandrum）的一處森林內發現斯克羅曼妮已經腐爛多時的屍首。印度警方在本週四（4日）公布相關案情，指出斯克羅曼妮在生前遭到兩名男子引誘吸毒並且性侵，而當她反抗時卻慘遭對方勒斃，而兩名男子更是在斯克羅曼妮死亡後斬下她的頭顱，並且把屍塊掛在森林的樹上，手段相當兇殘。

警方表示，目前兩名28歲及24歲的嫌犯都已經被逮捕，兩人除了都是毒販之外，其中一名男子更是性侵慣犯，曾經在當地犯下多起性侵案件，受害者男女都有。由於印度政府上個月才頒布法令，表示將會嚴懲性侵犯，因此相關案情曝光後，本案也引起印度當地媒體和社會強烈關注。

女子的家人曾發出尋人啟事找人（翻攝Outlook India）