無視禁帶外食！奧客訂飲料到店裡 老闆超帥反擊被讚爆

2018年05月04日 15:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

不少店家標示「禁帶外食」，但還是會遭不少客人無視。一名經營餐飲店的老闆在臉書表示，日前有客人在店裡叫了飲料外送，而他便告知對方店裡禁帶外食，客人竟向外送人員表示「我不要了，是她不讓我喝的哦！」並指向老闆，讓他當下用高EQ制伏奧客，獲得網友大讚「學習的對象」。

一名經營餐飲店的老闆在《靠北奧客》透露，營業期間有外送員送來10幾杯飲料到店裡，在詢問下才知道是顧客點的，他便上前告知「店裡禁帶外食」，而顧客竟回覆「那叫他（外送員）拿回去好了！我不要了」，並手指老闆「是她不讓我喝的哦！」，讓該名老闆當場無言又不悅。

老闆在臉書曝光對付奧客的做法，讓不少網友直呼厲害(圖翻攝自/靠北奧客)

而當下陷入尷尬的氣氛，老闆便問外送員「多少錢？我付！下次只要是有打電話送我們店，除非是我們店的電話，要不請一律不要送！麻煩請跟你們店長說一下，謝謝」，並遞名片給對方，之後將買下的飲料，分送給店裡的員工享用。

而該桌客人向她抱怨「只不過是個飲料，有必要這樣嗎？」，而他則回「這是原則問題」，對方接著回嗆「很好！你看你會不會因為你的爛原則損失一堆客人」，老闆聽完僅回覆「如果不能遵守原則的客人不要來也罷！」便回廚房繼續忙，認為這種人不值得浪費口舌，也詢問其他網友是否有更好的處理方式。

許多網友都大讚老闆處理態度相當好「其實我覺得老闆的處理方法還不錯，至少外送員沒有生氣也沒有白跑一趟，而且外送員還是有賺到這筆生意」、「老闆體恤員工請他們喝飲料，員工賺到了，且也沒有把事情鬧大。雖然我想那組客人應該多少有點尷尬+無言跟心裡小抱怨...，老闆的應變能力算蠻好的」、「老闆棒棒，EQ很高，學習的對象」、「老闆棒棒，這種不尊重的人人可以不用做他生意」。