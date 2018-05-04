他年薪600萬、繳40％稅金 嘆「沒車買不起房」

2018年05月04日 15:01 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

又到了5月報稅季！綜合所得稅若在54萬元以下，需繳5％的稅、54萬至121萬元則須繳12％，今年最高稅率為45％。有網友就好奇詢問「那些需要繳交超過40％稅金的人，過的是怎樣的生活？」意外釣到一名年收超過600萬元的鄉民心酸表示「與老婆合計需繳稅金168萬元，但沒房沒車…」讓人不勝唏噓。

有網友在PTT上發文表示，很好奇那些年收入超過453萬元，需要繳交40%稅金的人都是過著怎樣的生活？一名鄉民透露，他們家是兩大一小的家庭，自己年收超過600萬，稅率40%、太太年薪百萬，稅率12%；兩人分開計稅也要繳納168萬所得稅，總計稅後收入還有600萬元，不過他也透露，生活沒有外人想像中的富裕。

在吃的方面，因為平常沒時間煮飯，幾乎外食，平均每天花1000多元，1年約50萬；衣服則是趁感恩節上美國網購，或是偶爾淘寶買，一年約3萬；每個月房租5萬1、一年租金約60萬元，因為「同樣的房要價4千多萬，買不起」。

交通方面，因為沒有車，平日以搭乘大眾運輸為主，「偶爾計程車或uber，一年應該不超過2萬」；國內外旅遊一年約25萬；再加上奢侈品，如樂器、買書、電影、桌遊等，不超過5萬；主要開銷多半花在兒子與夫妻兩人的進修與教育費約65萬。

這樣下來1年花費約250萬左右，剩下的350萬就存起來投資。最後他總結，年收600萬元的生活，他個人對於買3000元以內的東西不會有太多猶豫，吃800元以內的東西不會心痛，但是一旦東西價格超過3000元，就會考慮很久，「買東西還是會重視CP值，不會購買名牌包、名錶等奢侈品。」

貼文一出引起網友熱議，紛紛留言回應「台灣稅太高，真的是愛台灣才留下來繳稅」、「租房的確比較省，年租60萬來看，住到往生都不用花4千萬」；面對網友質疑年收超過600萬怎麼可能買不起房？原PO則表示不是買不起，而是不划算，與其買4千萬的老房子犧牲掉生活品質，不如把錢存起來做其他投資更超值。