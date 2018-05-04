3大關鍵環節 判斷耳鳴該怎麼辦？

2018年05月04日 15:15 林嘉三 /綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載 /綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載

揮之不去的耳鳴實在太困擾了，那種隨時隨地都不得安寧的感覺，很容易讓人產生壓抑不了的煩躁感，因為旁人根本聽不到他耳朵裡的聲音，這種感覺真的又痛苦又無助。

郭育祥醫師表示，耳鳴幾乎是人人都有，並不是專門挑上你們、找你們麻煩，只是誠如前文所提，沒有人能聽到別人耳朵裡的聲音，加上每個人的經驗不同、描述不同，於是很容易聽起來像是不一樣的症狀，就好比有人會形容耳鳴像是「轟隆轟隆的聲音」、也有人會說「那是蟬聲」、或者是很直接的模仿說：「就是一陣一陣的嗡嗡嗡啊！」。

關鍵環節一：做盡了檢查，卻找不出原因與解決辦法

人在有耳鳴症狀出現時，第一時間往往會想到求助耳鼻喉科進行檢查，在做了各式各樣的檢查，包括聽力檢查、血管攝影，甚至頭部電腦斷層、核磁共振，都沒有任何異常發現，沒有腫瘤、血管亦無阻塞，但因為症狀仍然存在，所以即便查無異常或者是僅有微小的異常，醫師多半還是會給藥，並告知一個病名，以安慰求診者的心。不少前患者，都曾被判定耳鳴原因為「內耳不平衡」或「梅尼爾氏症」﹐這些人多半服用血管擴張劑、止暈止吐藥等藥物，來治療耳鳴，只是效果通常短暫而且有限！

關鍵環節二：正值青壯年卻也耳鳴！不是耳朵提早老化，是自律神經失調了！

以往，我們總認為，耳鳴是一種老化現在，老年人才會有。但根據門診中的臨床經驗發現，自律神經失調往往是導致現代人（包括正值壯年者或年輕人）發生耳鳴的常見原因，怎麼說呢？事實上，耳鳴人人都有，差別只是自律神經正常的時候，大腦會自動選擇忽略這些傳入耳中的異樣雜音，而失調的時候，我們對於耳中的鳴響會格外敏感，很多人會覺得他耳朵不停的聽到一些嗡嗡聲，這些聲音讓他很困擾、甚至影響了生活作息，因為每次安靜下來，比方說坐著休息或躺著睡覺，這些聲音就出現，有人聽到高頻聲，也有人聽到的是低頻聲音，無論是哪種，共通點就是不得安寧，且關鍵原因乃出自於自律神經不自律了。

關鍵環節三：身體無法放鬆耳膜就無法放鬆！

耳膜就像是一面鼓的鼓面，如果想要把敲得大聲些，鼓皮得拉緊，讓表面更繃彈，耳膜如果被拉得更緊，一點細微聲響進入耳內，人就會很敏感的覺察：哇～好大聲。當我們的大腦感覺緊張、有危險、無法放鬆的時候，自律神經系統當中的交感神經就會控制聽小骨，把耳膜變得緊繃，有利於我們的聽覺更敏銳，好接收周遭的聲音，即便它非常細微。危險的時候我們需要這樣全神貫注、全心戒備，但是當不危險的時候呢？如果自律神經失調，導致交感神經無法和緩，持續的亢奮讓身體處於緊繃狀態，副交感神經無法發揮它讓人放鬆的作用，耳朵將會不停接收到大腦所不需要的訊息，這些雜訊往往就是耳鳴的來源。

異常靈敏的聽覺會帶來顯著的困擾，許多日常生活中不需要注意的聲音，會變得清晰到難以忽略，各位不妨試試看，現在就閉上眼睛，靜下心來聽聽，許多你剛剛忽略掉的聲音會突然變得很清楚，例如壓縮機運轉聲、風吹門窗的咯啦聲、遠處人們說話交談聲……這些聲音之前你不是聽不到，只是大腦判斷這些聲音不是當下的重點，可以忽略，除非你刻意接收他們，否則就算聽到了，大腦也不會處理他們，會讓它們左耳進右耳出。

原本不需要理會的聲音，卻變成非常大聲」就是自律神經失調所引起的常見現象之一，我們也稱它是耳鳴，倘若您也常感覺「好吵」、「聲音好大，耳朵不舒服」、「一直聽到嗡嗡聲響」，到許多醫院或診所看了醫生做了檢查，都沒有徹底解決，建議可以做個自律神經失調的相關檢測，有很高的機率能找到問題核心，並加以根除。好消息是，往往在進入自律神經失調的相關療程後，獲得改善的不只有耳鳴，還有消化系統方面的障礙、注意力不集中的問題、記憶力欠佳、睡眠障礙（難以入睡、淺眠、多夢）、頻尿等等，都可能一併和緩改善，這不是特殊現象，而是自律神經失調引起的症狀，原本就是這麼五花八門且可能遍布全身上下。

在徹底痊癒，永遠擺脫耳鳴困擾之前，有幾個小方法可以幫助耳鳴者，儘可能安穩地度過日常生活，不那麼明確地感覺到耳鳴干擾，其實關鍵就在分散注意力。前面我們說過了，耳鳴幾乎人人都有，但卻不見得人人都感到困擾，僅有在自律神經失調時，特別容易覺察此現象，就好像我們隨時隨地都在呼吸，但卻不一定會注意到吸氣吐氣的頻率，因為這些都是自然而然發生的生理現象，包括血壓、心跳、體溫、瞳孔縮放等等，自律神經協調時，人們根本不會察覺這些。那麼耳鳴時該如何分散注意力呢？建議可以自主製造一些背景音，特別是在環境安靜的時候，頻率一致的電扇聲、冷氣聲，或者音量不大的電視聲、音樂聲，都有良好的轉移效果。

《本文由 嘉義郭育祥診所 郭育祥醫師授權提供，請勿轉載拷貝！》