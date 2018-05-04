沉迷「吃雞」想體驗殺人滋味 少年竟持刀狂捅女大生12下

2018年05月04日 15:33 陳慶餘

絕地求生在玩家勝利後的標語是「大吉大利，今晚吃雞！（WINNER WINNER , CHICKEN DINNER」（翻攝STEAM）

俄羅斯一名沉迷於俗稱「吃雞」的電玩遊戲《絕地求生》的15歲的少年，日前在首都莫斯科的街頭上，持刀對著一名21歲的女大生狂捅12下，導致女大生當場死亡，而少年在被逮捕後竟供稱，自己是因為想要「體驗一下殺人的滋味」，所以才會殺人。

綜合外媒報導，上個月30日晚間，15歲的少年馬克西莫夫（Alexey Maximov）在晚間尾隨一名21歲的女大生葉多夫基莫娃（Daria Evdokimova），到一處提款機前，並且在她提完款之後，持刀朝著女大生的眼睛、脖子、胸部等部位狂捅12刀，導致女大生當場死亡，最後更將女大生剛提領出來的3萬盧布（約新台幣1.4萬）給拿走。

事後警方透過監視器畫面以及少年的手機訊號，前往他家中逮人，沒想到當警方破門而入時，馬克西莫夫竟然還悠閒的在打《絕地求生》，而馬克西莫夫也向警方供稱，自己一直都很想要體會一下親手殺人的滋味，而他的腦海裡也一直有一種聲音要他這樣做，所以他才會痛下殺手。

馬克西莫夫目前已被警方逮捕，而他的父母則是對兒子會殺人感到相當震驚，指出他過去從沒有製造過任何麻煩，對於他竟然會殺人仍非常無法置信，而當地媒體就也指出，馬克西莫夫會這麼快就承認殺人，是因為他一直想要把遊戲中的場景在現實中重現，也因為此案，當地又再度掀起了「遊戲是否會讓人變得暴力」的論戰。