衣櫃翻出情趣制服害女友爆氣 真相讓他秒崩潰

2018年05月04日 15:49 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

一名男子在衣櫥翻出一套情趣制服，原以為是女友特別為他準備驚喜，於是故意揭穿打算看女友做何反應，不料反倒被女友質疑另結新歡，讓他崩潰直呼被陷害，「現在跳到黃河都洗不清了！」

原PO故意揭穿打算看女友做何反應，不料反倒被女友質疑另結新歡。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

原PO昨（3日）在臉書社團《爆廢公社》上傳一套女用情趣制服以及多張對話截圖，直批「馬的，到底是誰把情趣制服丟我衣櫃？今天整理房間看到，以為是女友要給我驚喜」只見對話中，原PO霸氣要女友穿給他看，沒想到下一秒女友卻爆氣狂飆「這不是我的，我哪有什麼制服啊！」還反嗆「那是誰的！你最好給我交代清楚！」情況直轉直下，讓原PO百口莫辯，一再強調自己是冤枉的。

為了捍衛清白，原PO也秀出與前女友的對話截圖。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

不少網友見狀全都笑翻了，紛紛留言回應「還活著嗎？」、「我看你只好穿著制服去道歉了。」、「無解，快認罪協商吧！」

最後總算真相大白，還原PO一個公道。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

事隔一天，原PO再度發文澄清自己是清白的，表示為了捍衛清白也問過前女友，但對方也堅稱不是她的，所幸在逼問家人之後發現衣服是大姊的，讓他悲嘆「我真的會被我姊害死…」