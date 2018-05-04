14萬零用錢被減到3萬 千金抗議母親「我活得像農民」

14萬零用錢被減到3萬 千金抗議母親「我活得像農民」(圖翻攝自/youtube/Dr. Phil)

友善列印
/綜合報導
14萬零用錢被減到3萬 千金抗議母親「我活得像農民」(影片來源/youtube/Dr. Phil)

教育孩子是一件難事，有些單親家長忙於工作，甚至僅用金錢彌補對孩子的虧欠，也造成孩子價值觀出現問題。美國一名15歲富家千金，從小衣食無缺，每個月有5000美元(約新台幣14.8萬元)的零用錢，直到她母親發現女兒價值觀出現偏差，因此將錢縮減為1000美元(約新台幣3萬元)，但千金無法接受費用變少，於是上節目控訴母親惡行，更表示「我現在活得像農民」。

15歲富家千金妮寇拉特 (Nicolette Gray)居住於比佛利山莊，生活過得相當奢華，外出有專車接送、運動時有私人教練還有專屬設計師，而自從妮寇拉特漸漸長大後，母親每個月會給她5000美元(約新台幣14.8萬元)的生活費，還有一張沒有額度上限的信用卡。她認為，自己就像是一個公主，更表示「想要什麼，媽媽就會買給我」。

千金妮寇拉特向母親要要價23萬(約新台幣686萬元)的賓士休旅車當生日禮物(圖翻攝自/youtube/Dr. Phil) 千金妮寇拉特向母親要要價23萬(約新台幣686萬元)的賓士休旅車當生日禮物(圖翻攝自/youtube/Dr. Phil)

直到有一天，她向母親要一輛要價23萬(約新台幣686萬元)的賓士休旅車，當16歲生日禮物，她的母親妮娜(Nina)才發覺女兒的價值觀出現問題，決定縮減她的零用錢，每個月僅給1000美元，希望剩餘的費用靠她自己打工賺錢。對此，妮寇拉特感到相當不滿「這些錢根本不夠用，我每個月的基本開銷，至少要2500美金 (約新台幣7.4萬)」。

因為母親妮娜是一名單親媽媽，為了要彌補孩子從小沒有父愛，因此女兒要什麼她都會滿足她，但漸漸地妮寇拉特不僅沒有感謝母親，甚至認為這是她應該做的事情，當妮寇拉特得知自己的零用錢被減少時，她氣得上節目「Dr. Phil 」控訴母親的惡行。

妮寇拉特在節目上透露，希望藉這個節目告訴她的母親，1000美元根本不夠她生活，甚至讓她活的像是「農民」，認為母親應該要滿足她的要求，買賓士休旅車給她，這樣才有夠大的空間放更多包包。但母親妮娜對此感到相當痛心，表示因為自己的溺愛，導致女兒出現這麼嚴重的行為偏差，而妮寇拉特也難過的吐出心聲「媽媽妳只會給我錢，根本不愛我」。

深入調查發現，妮寇拉特根本沒有朋友，出門只知道購物，讓她生活感到寂寞。節目主持人Dr. Phil表示，母親不應該僅用金錢彌補孩子，而需多花一點時間陪伴孩子，因為這樣的過度放縱，其實也是一種虐童的行為。而這對母女聽完後也相當愧疚，主持人表示若想修補兩人關係，就要從「多一點愛、少一點錢」開始。

14萬零用錢被減到3萬 千金抗議母親「我活得像農民」(影片來源/youtube/Dr. Phil)
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