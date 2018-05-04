準新娘腹部有刀疤！岳父騙割盲腸留的 未婚夫知真相悔婚

2018年05月04日 18:03 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

若是另一半欺騙自己，相信不少人都難以接受。大陸浙江一對準新人訂婚後同居，未婚夫發現女方腹部上有一道刀疤，詢問對方與她家屬後，他們都回答是「做闌尾炎手術」留下的，但最後女方於心不忍還是說出真相，告訴男方是因病做了一側卵巢切除術，男方認為自己遭欺騙退婚，兩人也因此對簿公堂。

根據《浙江新聞》報導，小芸(化名)與男方小海透過相親認識，兩人也因此一見鍾情，兩個月後就訂婚隨後同居，小海按照禮數，送聘禮大包、小包及各類高檔菸酒至未婚妻家裡。但日前小海卻發現未婚妻腹部上有一道刀疤，在詢問女方及其家屬下得知，是小芸多年前做闌尾炎手術留下的疤痕，且並無大礙。

但小芸最終逃不過內心煎熬，於是告訴小海實情，其實腹部上的刀疤，並非做闌尾炎手術留下，而是她曾因病做了一側卵巢切除術。面對未婚妻的欺騙，小海感到相當氣憤「妳為什麽要騙我？當初妳和我說實話，我不一定會介意，但是妳和妳父母一起騙我，當我傻子嗎？！」之後便奪門而出。

翌日，小芸原本想向未婚夫道歉，誰知對方竟要求解除婚約，兩人也為了聘禮的問題鬧上法庭，小海要求女方將彩禮大包18萬多元（人民幣，下同），及發放給親戚6000多元的小包歸還，但小芸對此表示，僅收到8萬多元，且部分已用來購買結婚的東西，認為給親戚的聘禮小包是贈與，應該不屬於歸還的範疇。

而小海為了證明所言不假，也曝光小芸父親提領20萬元的收據，法院認為，雖然此憑證無法直接證明小海付的聘禮金額，但間接證明他有支付18萬多元的經濟能力，再考慮兩人交往、解除婚約等原因，遂判女方應還給男方聘禮15萬元。對此，網友看法兩極，有人認為欺騙就是不對，但也有人認為事情嚴重性不大，還有網友同情女方，就是因為在乎才不敢說出實話。