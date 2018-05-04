「爆雷王」真的是他！浩克9個月前就洩《復仇者3》結局

2018年05月04日 18:21 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

馬克魯法洛爆雷片段約在2:16（影片取自YouTube/Good Morning America）

電影《復仇者聯盟3：無限之戰》上映6天，全球票房超過7.25億元美金，掀起討論浪潮，雖然漫威事前對劇情保密到家，但仍然擋不了「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）在電影上映9個月前，意外爆出結局，讓身旁一同受訪的「戰爭機器」唐奇鐸（Don Cheadle）也直搖頭。

《復仇者聯盟3》全台上映首週票房2.8億元，打破台灣漫威宇宙開片紀錄，同時全球票房也榮登第一，唯獨日本列居第二，輸給已經上映3週的柯南。儘管官方對於劇情外洩，在電影上映前做足了不少功夫，不過日前就有粉絲翻出馬克魯法洛去年7月的受訪片段，直指當時他早已爆雷，只是大家並沒有當真。

畫面顯示，馬克魯法洛與唐奇鐸在迪士尼的「Disney D23 Expo」上接受《Good Morning America》的訪問時，被問及關於《復仇者聯盟3》的劇情，馬克魯法洛先是詢問唐奇鐸自己是否可以說，隨即就遭到對方阻止，但他仍蠢蠢欲動，直言「我只能說一點點，就是就像其他的漫威電影一樣，超級英雄的結局都不怎麼好。」

馬克魯法洛驚覺講錯話後，絕望摀著臉。（圖片翻攝自YouTube/Good Morning America）

接著當記者再度追問時，馬克魯法洛再度語出驚人地表示「你等著看下一部吧，一半…大家都會死！（Wait till you see the next one, hal…everybody dies！）」當他發現闖禍了才趕緊改口，一旁的唐奇鐸也很緊張的喝止他，但一切已經來不及了，他語帶後悔的向唐奇鐸問說「我是不是麻煩大了？」唐奇鐸立刻向記者要求「我們可以倒帶一下嗎？我們可以減掉那段嗎？」馬克魯法洛則是在一旁絕望摀著臉。

如今再回頭看這個片段，不少網友當時並沒有發現馬克魯法洛劇透了，直到電影上映才發現他「代誌大條了」，紛紛笑虧「爆雷王！」、「浩克絕對是漫威頭號頭痛人物，蜘蛛人第二」

*Spoiler Alert*

@KevinFeige @Russo_Brothers @TomHolland1996 and Benedict Cumberbatch introducing Infinity War at @ArcLightCinemas Hollywood

Part 2 (the one where Tom spoils the movie) pic.twitter.com/OaW8HCTE91 — ✨Claire✨ (@foxdragonnerd) 2018年5月1日

事實上「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）爆雷程度也不亞於馬克魯法洛，他日前跟「奇異博士」班奈迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、導演羅素兄弟、漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）造訪一家好萊塢戲院，在電影放映前向影迷打招呼時，一脫口就是「I’m alive！（我還活著！）（推特影片約在1:25秒處）」雖然讓不少影迷相當驚喜，但也有人馬上意識到他是不是爆雷了？

最後當電影放映後，該段影片也被上傳到推特，才發現蜘蛛人最後慘被薩諾斯「消失」，所以他映前才會開玩笑說自己「還活著」，不過此舉也讓許多還沒看片的粉絲超崩潰，急忙喊話要他「別再當老鼠屎了！」