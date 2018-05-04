2018年05月04日 19:51 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

「管線全都露」入住一晚要價3600元 網傻眼：工業風？(影片來源/youtube/爆怨公社)

不少人外出旅遊，一定會在當地訂房住宿，但訂房前絕對要先上網爬文看照片與評價，以免踩到地雷。日前一名陳姓女網友抱怨，至雲林一間商旅入住，而且一晚要價3600元，但抵達該商旅卻被房間的景象嚇傻，無奈的表示「一個晚上3600的房間，這是有裝潢好了嗎？」

陳姓女網友在《爆怨公社》附上一段影片，並表示「一個晚上3600的房間，這是有裝潢好了嗎？我只是想問問尋求安慰而已…」，影片中房間還算寬敞，且木質的地板看起來蠻有質感的，但看至天花板卻發現還有管線外露，就連浴室的天花板也是髒汙，開啟蓮蓬頭時接縫處還會噴水，讓女網友看了相當傻眼。

女網友透露，當初在訂房時，店家有告知正在裝潢，並表示他們入住時就會完工，沒想到房間的景象卻並非如此，對方甚至告知因樓層的關係，所以未附早餐，儘管原PO相當無奈，但由於當時已付訂金，也無法退房另找住宿處。

許多網友也看傻的表示「住工地喔？」、「肯定是工業風套房」、「我看這是工寮風吧～」、「這比醫院的還糟糕啊！」、「只有勉強算大間，沒有3600(元)的價值」、「這間叫心痛的感覺嗎？」、「這要3600(元)太敢收了，我下屏東很偏僻的民宿住一晚600元，比這間好很多」。也有網友質疑，原PO訂房前怎麼沒上網先看過房間模樣，而她也透露，當時業者聲稱還在裝潢，因此沒有提供照片。