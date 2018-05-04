變性網美談切性器過程 麻醉一退下面像被人「扯蛋」

變性網美談切性器過程 麻醉一退下面像被人「扯蛋」(圖翻攝自ig/24x01)

友善列印
/綜合報導
變性網美談切性器過程 麻醉一退下面像被人「扯蛋」(影片來源/youtube/꽃자)

現在有不少同志敢勇於坦承自己的性向，而性別的議題也越來越開放。韓國有一名變性網美就在直播過程中，談論自己的變性過程，雖然談論過程她相當鎮定，但手術過程聽起來卻是相當疼痛，她也坦言，術後麻醉退後，下面更是痛到生不如死。

該名直播主播是花(꽃자)，她從小就認為自己是女生，因此非常喜歡裝扮自己，但不管怎麼樣打扮，她始終看起來還是像男人，因此便動了「變性」的念頭，想透過切除性器官的手術，讓自己更加有女人味，不過要進行睾丸切除手術，必須通過精神科醫師診斷。

精神科醫師診斷過程中，前後問了500多個問題，來確定她內在的性別取向，診斷結果是她內在男女性別各佔一半，只要她下決心就可動手術。事後花透露，當下問到「喜不喜歡花」、「若是喜歡的話，你會想開花店嗎？」等問題時，她的回覆都是「不」，對此感到相當困惑，認為對於花的喜愛不應該是判斷性向的指標。

待花上了手術台後，打了麻醉藥劑就昏睡過去，醒來後她覺得沒什麼術後疼痛感，甚至還可以自行行走，但等麻醉退去後，花才感受到生不如死的疼痛感，下體的器官好像被人拉扯掉，回家後也僅能用爬的，期間寵物還碰到她的傷口，更是讓她痛到狂飆淚。

花術後相當成功，如今也越來越有女人味，而且身邊也出現了願守護她的另一半，由於她的行事作風不做作，也成為直播界的紅人，勇敢的活出自己，並找到屬於自己的幸福。

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