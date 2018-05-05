嚴厲掃黃！爆乳主播正準備要脫 下一秒就被查水表

2018年05月05日 09:37 陳慶餘

隨著直播經濟越來越發達，不少直播主為了要吸引粉絲關注，也都紛紛豁出去開始播送大尺度內容。有鑑於此，中國大陸「掃黃打非」辦公室日前就宣布將會進行所謂的「淨網行動」，嚴厲打擊色情平台以及非法內容，不少知名的色情直播主都已經遭到逮捕，但直播到一半就被警察「查水表」的情況卻是前所未聞。

近日一名直播主「我不是三胖」在直播時正準備放送福利開始露奶，沒想這時一票警察卻突然闖進她家將她逮捕，讓不少當時在看直播的觀眾都超傻眼。

為了杜絕歪風，負責取締的「掃黃打非辦公室」更是強調，若是構成了犯罪事實，除了犯罪的直播主以外，平台也需要負起連帶責任，但由於色情直播所帶來的「經濟效益」實在太大，不少直播平台以及實況主為了賺錢，除了紛紛遊走在尺度邊緣外，還是有人願意鋌而走險在網路上直播煽情內容。

而在在官方的嚴厲掃黃之下，不少知名的色情直播主如「車震門」東北二嫂水仙、「鱔魚門」黃琪琪、「獸交門」歐陽馬小雲等人都已經遭到逮捕。

隨著「我不是三胖」遭到逮捕的消息傳出後，不少網友都對警方這種「查水表」的行為感到相當不以為然，紛紛留言怒嗆：「人家姑娘一不貪污受賄，二不坑蒙拐騙，三不啃老啃父母，用自己的身體賺錢，堂堂中國就容不下一個自食其力的人？」、「好像該遮的都遮了啊！為什麼抓啊？」、「官爺打人就沒見這效率」、「大概是網名傷害了友邦的感情」。