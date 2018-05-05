綠帽戴好戴滿！網路瘋傳裸模激戰片 肚臍旁黑痣露餡了

2018年05月05日 12:46 陳慶餘

寫真照（左）中出現的兩點黑痣和女友傳給他的私密照（右）不論位置和樣式都如出一轍（翻攝微博）

中國大陸知名的裸模攝影工作室「小鳥醬寫真」，因為找來女模拍攝大尺度的露點照及性愛影片，在國內與海外都有不少粉絲，只要在網路上輸入關鍵字就能找到許多相關照片，加上每位女模都是以不露臉的方式來演出，更讓不少粉絲有著無限遐想。

不過近日卻有一位業餘攝影師在微博爆料，他近日看到一組該工作室的大尺度照片時，竟發現照片中的模特兒的身體特徵和她女友、同時也是知名的蘿莉COSER「沫沫」如出一轍，讓他當下氣得去馬上去報警檢舉女友賣淫，消息曝光後引起網友熱議。

「怪我太年輕，眼瞎…」該名攝影師透過微薄指控，自己近日發現自己交往半年的女友「沫沫」竟然瞞著她在小鳥醬工作室拍攝大尺度照片，而他深入研究後發現，女友使用過奶昔、小果醬、Apple等暱稱拍攝，而且全部都是真槍實彈的大尺度照片，讓他氣得把證據拿去跟女友攤牌，並且到警局報警處理，更跑到醫院去體檢確認是否被女友傳染性病。

相關消息曝光後，也為中國大陸COSER圈投下震撼彈，工作室之中最為知名的裸模小鳥醬、布丁醬、星奈奈、草莓醬等人的真實身分也一一被挖出，通通都是在微博上小有名氣的博主，讓不少網友在得知消息之後都紛紛大嘆：「貴圈真亂」、「所以說國內質量第一的福利產出源要涼了？」