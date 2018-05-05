一日8回合！逆齡熟女戀小鮮肉 瘋狂到不想離開床

2018年05月05日 15:46 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

每個人對於性的需求都不同，因此總是讓人大開眼界。英國一名36歲熟女佩提特(Gigi Petite)，愛上小他10歲的小鮮肉，兩人交往後一拍即合，如今在一起已經15個月，她坦言男友太有吸引力，讓她難以離開，兩人甚至一日床戰8回合，驚人的數字讓人震驚。

GiGi Petite（@gigi.petite）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 14 日 下午 3:01 張貼

根據《太陽報》報導，36歲熟女佩提特(Gigi Petite)的弟弟，與26歲的柏斯崔吉(Alex Bostridge)同齡，隨後對方主動加她推特，兩人也因此認識，見面後更一見鍾情、墜入愛河，在去年11月開始同居。佩提特坦言，在遇到現任男友之前，對以前的伴侶總是「性」趣缺缺，經常找頭痛、不舒服等藉口拒絕。

直到遇見柏斯崔吉後，對方充滿不可思議的吸引力，他們一天可以床戰8回合，讓她驚呼「我甚至不想離開床」、「光是看著他，我就會想餓虎撲羊」。而佩提特談起兩人第一次見面時，起初原本要約在酒吧，但由於柏斯崔吉不喝酒，因此改約到男方家，過程中僅是談心相當輕鬆，「我也在他家過夜，出乎意料的是，我們沒有發生任何關係，也讓這次見面變得更加美好」。

GiGi Petite（@gigi.petite）分享的貼文 於 PST 2017 年 1月 月 24 日 上午 4:46 張貼

佩提特也透露，男友一直都喜歡年紀較長的女性，他的前女友就大他14歲，也因為男友心智較成熟，對女友非常溫柔體貼「他把我當公主對待，盡量配合我的需求」。而在感情中，她屬較主動的一方，若男友拒絕與她做愛，她就會相當沮喪。她也表示，與男友經常挑戰不同的姿勢與地點，更直呼雖然有人認為他們一週2至3次很不尋常，但她則認為「如果你想要，隨時隨地都可以做的」。