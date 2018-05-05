英人妻錯拿夫護照！跨越6千公里 成功闖關到印度

英人妻錯拿夫護照！跨越6千公里 成功闖關到印度 (示意圖非當事人/達志影像)

友善列印
/綜合報導
英人妻錯拿夫護照！跨越6千公里 成功闖關到印度 (影片來源/youtube/Home TV)

出入境時都應核對護照確認身分，以免危險人物進入。英國一名人妻飛至印度出差，直到抵達目的地印度德里，才驚覺拿錯護照，最誇張的是，途中機場人員與海關都未發現錯誤，甚至讓她一路飛行6720公里，而阿聯酋航空也為此致歉。

綜合外媒報導，在英國曼徹斯特(Manchester)經營婚紗店的55歲莫達（Geeta Modha），日前飛往印度出差，期間她並未發現自己拿到丈夫的護照，不僅在阿聯酋航空機場的櫃台成功辦理登機手續，甚至在過海關的時候，都未有機場人員發現異狀。

直到順利轉機至印度，填寫入境表格時才發現這個烏龍，但她已經飛了4200英里（約6720公里）。事後印度海關則拒絕讓莫達入境，無奈之下只好滯留在機場，翌日才搭機返回杜拜，待家人替她送護照至機場，再由阿聯酋航空人員在杜拜機場轉交給她，讓莫達完成此次旅程。

莫達指出，當初航空公司職員若能及早發現，就能省去事後這些麻煩，「他們僅看了姓氏，卻未確認名字與照片，假若我都能上機，那其他人呢？」。阿聯酋航空對此表示，他們與其他航空公司一樣，都相當重視護照檢查的事宜，這次因未遵循公司通常的高標準，才會導致這起烏龍事件，也向莫達致歉，目前正在調查此事發生原因。

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