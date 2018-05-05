正妹大胃王每月伙食費吃7萬 男粉絲嚇傻：這我養不起

正妹大胃王每月伙食費吃7萬 男粉絲嚇傻：這我養不起(圖翻攝自/鹽城新聞網)

友善列印
/綜合報導

大胃王食量驚人，想要供他們吃飯，荷包不夠深，可是負荷不了的。大陸重慶一名纖瘦的女子，竟是一名大胃王，擁有驚人的食量，讓人看傻眼，每個月在伙食費上就花費近7萬元，她坦言「若沒有兼職的話，根本吃不飽」，由於食量大的驚人，也讓她的生活造成困擾。

身高163公分擁有47公斤纖瘦身材的龔奕萌，目前在杭州某公司擔任總經理助理，由於外型亮眼，走在路上回頭率也不少，但她卻有一個困擾，就是「食量大」。她透露，一餐她可以吃進4公斤的炒飯、150顆水餃，甚至還在同事面前，嗑掉10個便當。

僅有47公斤纖瘦身材的龔奕萌，由於長相甜美也吸引不少人注意(圖翻攝自/梨視頻) 僅有47公斤纖瘦身材的龔奕萌，由於長相甜美也吸引不少人注意(圖翻攝自/梨視頻)

她也坦言「每個月叫外賣就要花費1.5萬人民幣(約新台幣7萬元)，若不兼職，根本吃不飽」，更爆料小時候別人吃1個便當就飽了，但她卻要吃3個，由於食量異於常人，因此也曾至醫院檢查，但報告卻顯示正常，讓她也無可奈何。

而龔奕萌早餐還曾一次吃到520人民幣(約新台幣2427元)，由於食量太大，有時朋友請客，她也會不好意思參加，因此在聚會前，會先在家吃掉2、3個便當，減輕對方的經濟負擔。目前她也兼職美食直播主播，想辦法透過其他方式餵飽自己，而她開玩笑表示，有機會也希望能跟其他大胃王較量一下。

龔奕萌曾當著同事面前，嗑掉10個便當(圖翻攝自/梨視頻) 龔奕萌曾當著同事面前，嗑掉10個便當(圖翻攝自/梨視頻)

而對於另一半，龔奕萌則希望對方在飲食方面可以與她互補，因為她喜歡吃蛋白，而男友就必須喜歡吃蛋黃，這樣兩人才不會搶食物。許多網友則紛紛表示「我好奇她一天拉多少？」、「能吃還不胖，這得羨慕死多少人呀！」、「養不起」、「我拼死拼活才瘦下來，你憑什麼吃這麼多還不胖！」、「這姑娘不好養活啊！」。

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