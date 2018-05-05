好噁！婦睡覺時蟑螂跑入耳 卡9天才取出6塊殘屍

2018年05月05日 19:31 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

許多人都很怕蟑螂，若爬上身體更是讓人起雞皮疙瘩。美國一名女子日前睡醒後，發現耳朵有股冰涼的感覺，用棉花棒還掏出兩隻昆蟲腳，驚覺不對勁趕緊就醫，但事隔9天後仍感到不適，再度就醫又從耳朵挖出蟑螂殘屍，而這次經驗也讓她留下陰影，睡覺時甚至要戴耳塞才會放心。

綜合外媒報導，荷莉（Katie Holley）上月14日睡到一半被驚醒，發現左耳好像有異物，趕緊用棉花棒掏耳朵，沒想到竟掉出兩隻蟑螂腳，隨後叫醒老公幫忙確認，照燈光查看後，發現耳朵裡有一隻棕櫚甲蟲（palmetto bug），也就是當地常見的蟑螂。

荷莉丈夫試圖將蟑螂取出，僅掏出部分殘屍，但她始終覺得蟑螂還在耳朵裡蠕動，於是趕緊就醫將其取出，隨後醫師將藥水滴入耳裡，並取出三塊殘屍，荷莉恐怖憶訴「整整2分鐘，一隻蟑螂在我耳裡垂死掙扎，這感覺很難用文字形容」。出醫院後，荷莉無法安心入眠，必須戴上耳塞才敢睡覺。

但事過9天後，荷莉仍覺得左耳不對勁，甚至出現疼痛的感覺，再度至醫院檢查，由於上次未清理乾淨，這次又取出6條蟑螂腿、頭部及身體等部位，讓她崩潰不已。由於內心的創傷相當大，事後她也找除蟲專家來家裡消毒，更將自己的故事分享給大家。

而醫師指出，若是有蟲跑進耳朵，最好不要用棉花棒掏出，因為這個舉動，可能會將昆蟲推得更深，建議可滴入橄欖油或嬰兒油，將昆蟲悶死，再用水清洗使其流出，若仍感覺不舒服，則必須就醫請醫師處理。