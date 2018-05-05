吃到剩一口要求退費！店家願補新 奧客拒絕「吃飽了」

2018年05月05日 20:27 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

奧客百百種，想凹店家的理由，更是千奇百怪。一名經營小吃店的網友抱怨，日前有一名客人點了一份咖哩飯，沒想到吃到剩一口，竟向店家反應「飯沒熟」，誇張的行徑讓老闆相當傻眼，更不悅的表示「歹年冬搞蕭郎，小本經營賣食物不賣服務」。

一名經營小吃店的老闆在《爆怨公社》怒喊「什麼客人都有！」，指營業期間一名顧客點了咖哩飯，沒想到滿滿的咖哩飯被吃到剩下一口，奧客竟說「飯沒熟要退費」，店家則表示願意再賠一份新的，但對方卻直言「不要！吃飽了！」並堅持退費，讓該名老闆抱怨「我還以為我這裡是好X多」。

一名經營小吃店的老闆發文抱怨(圖翻攝自/爆怨公社)

他也補充，當場也有請其他客人鑑定，飯根本就有熟，但奧客卻在櫃台前大吼大叫。照片顯示，一整盤咖哩飯被吃得精光，裡面只剩下一口飯，就連咖哩也被吃的不剩。許多網友紛紛表示「這招厲害！吃免錢的餐」、「打110告他詐欺」、「都吃完了…才說有問題要退錢，有點扯。想吃霸王餐吧」、「這太欺負店家了，以後別做這人生意」。而店家也表示，由於採先結帳式付款，因此最後也未退錢給他。

還有網友分享類似經歷「以前我工作過的廚房也遇過類似的，吃得差不多了，說辣度太辣，破壞她吃飯的心情！」、「我也遇過。我說不好意思，那我在補妳一份，她說『好，可以改天再補嗎？』，我說不行只能現在，她很生氣的走人」、「我遇過菜全部吃完，結帳時才說菜裡面有煙頭，然後就說整桌菜都要免費，說完就走出大門了，然後我跟她說『妳不付錢我就報警』她才又回來付」。