小龍女求救片吵認爸 傳成龍籌劃父女世紀會面敗在這點

小龍女求救片吵認爸 傳成龍籌劃父女世紀會面敗在這點（圖／本報資料照片、翻攝自Youtube）

友善列印
／綜合報導

成龍19年前與吳綺莉婚外情生下「小龍女」吳卓林，去年公開出櫃後的她，和網紅女友Andi離家出走遠赴加拿大，日前更自拍求救片，認父心切。事實上，成龍曾在14年前首度談及女兒，「我知道我對不起她…」不過也再無下文，如今傳出成龍老友去年曾提議幫忙秘密籌畫「父女會」，但礙於保密技術很難做到滴水不漏，最後仍不了了之。

吳綺莉1999年和成龍爆發外遇醜聞，當時成龍一句「我犯了全天下男人都會犯的錯」，引起一片譁然，最後吳綺莉獨自生下了小龍女，母女多年來相依為命。

成龍在2004年時曾於訪問中首度談及小龍女，「我知道我對不起這個女兒，可是她的媽媽是這樣的人，我真的不曉得我要怎麼對這個女兒。」似乎道盡了他對「小龍女」不捨的愛，但對於吳綺莉的心結卻怎樣也解不開。

近年吳綺莉和女兒關係降到冰點，去年更傳出小龍女為此自殘住院，看到女兒一連串身心失控的新聞成龍也很難過，根據《蘋果》報導，儘管成龍不想和吳綺莉再有交集，也沒想要和女兒來往，不過得知小龍女住院的消息，原本不見面的想法開始鬆動。

報導指出，成龍友人去年曾勸成龍秘密去醫院和小龍女會面，但因為成龍希望整個過程能做到滴水不漏，礙於技術層面上很難做到，最後這場父女世紀見面會終究無疾而終。

至於小龍女前陣子爆出長達近半年沒有消息，就連IG、社交媒體都沒有更新，不過日前卻拍影片求助，自稱是「成龍女兒」並透露有「創傷後壓力症」（PTSD），和女友還慘到無家可歸睡在天橋下，引起軒然大波，成龍仍維持一貫不回應作風。

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