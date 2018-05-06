29K工人撞死「百億大地主」遭求償2300萬！律師：給他教訓

2018年05月06日 09:54 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

號稱坐擁200億房產的台北市神祕大地主、前福全醫院院長林賢喜，2014年3月晚間闖紅燈走斑馬線遭張姓騎士撞死，其子女以購買墓地、整地厚葬、再加上精神撫慰金等，向月薪僅29K的張男求償2300萬元。不過法官認為林家治喪費超出一般行情太多，且林賢喜闖紅燈要負4成責任，並考量張男經濟狀況，僅需判賠75萬多元。對此，林家委任律師表示，「想藉由求償高額喪葬費與精神慰撫金，帶給對方壓力、留下教訓。」

2014年3月8日晚間6時許，高齡88歲的林賢喜因為闖紅燈穿越貴陽街一段、中華路一段路口時，遭騎車的張男撞擊身亡，張男則被依過失致死罪判刑6月，得易科罰金18萬元定讞。但民事賠償部分，包括700多萬元的墓地費、800多萬元的整地造墓，再加上法會等支出，光是治喪費就高達1700多萬元，另外林賢喜3子女也各要求200萬元精神慰撫金，共計求償2300多萬元。

根據《蘋果》報導，林家委任律師莊秀銘回應，林家不缺錢，之所以提出巨額賠償，是因為這類涉及過失致死罪刑，多半只要易科罰金免入獄，希望藉由求償高額喪葬費用及精神撫慰金，帶給對方壓力和留下教訓。面對一審法官的判決結果，林家並未再上訴。

林賢喜家族擁有可觀資產、價值達百億元，堪稱是台北市中山區最大的神祕大地主。（翻攝google map）

林賢喜家族發跡於北市萬華區，外界盛傳林家的房產權狀、地契疊起來達60公分高，林賢喜經營位於北市民權東路與吉林路交叉口的福全醫院，並投資北市房地產，多年累積房產近200億元，光是收租每月就有2000萬元入賬，堪稱中山區最大地主。

不過林賢喜死後，福全醫院因無人可接手，也於同年解散，家族亦爆發遺產糾紛，長子控告妹妹偷拿父親及醫院印鑑，向銀行貸款1億多元，占為己有，憤而告上法院。台北地檢署最後依偽造文書罪起訴林女，侵占部分則不予起訴。