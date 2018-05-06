讚館長同為「熱血漢子」黃安：民進黨最討厭我們這種人

2018年05月06日 12:53 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢經常在直播中分享時事或自身經驗，嗆辣敢說的形象深植人心，近年來在網路上擁有高人氣。日前他得知憨兒手作公益娃娃滯銷，霸氣宣布「我全收了」，此舉不止獲得大批粉絲激賞，就連黃安也大讚「我就欣賞館長這樣『鐵血柔情』的漢子！」還說自己和館長同為熱血漢子，「民進黨卻最討厭我們這種人」。

館長看到後，直接宣布剩下的手工狗娃娃他全包了，當作以後活動贈品 (圖／翻攝自飆捍臉書)

黃安今（6日）在微博提到，幾年前他的小學母校舉辦校慶，一口氣印了3000本校刊，不料募款不順，連印刷費也付不出來，校長輾轉聯繫到他，請他幫忙，黃安說「沒錢你幹嘛印這麼多？好吧，33萬台幣的印刷費我一個人包了！」並提到「我贊助的比縣政府還多，頒了個『傑出校友』給我，我沒時間，請我姐姐去代領。」

接著黃安話鋒一轉，自認與館長同為「熱血漢子」，見不得人受苦，然而卻最被民進黨討厭，「我們的出現、我們的發言，總讓他們尷尬，總讓他們的冷血，光溜溜的曝曬在人民面前。」

最後他做出結語，「館長對付天然獨，用的是拳頭；安哥對付台獨，用的是筆頭；大陸對付台獨，用的將是彈頭。台獨都很窮，買不起憨兒的狗娃娃那就讓我們來吧，順便把台灣交出來，滾！」

對此，有大陸網友回應「館長我看過他的直播，他好像並不是打擊台獨，只是覺得台灣沒有獨立條件，不過他確實是三觀很正。」黃安則回覆，「他有他的條件限制，咱不必苛求，至少在那種環境下能站出來，已經不容易了，我很能體會。」