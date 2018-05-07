老伯狂拍車模「豬哥樣」被取笑 事後片流出神打臉酸民

2018年05月07日 07:47 邱柏玟

民眾逛車展時除了能看到各品牌的新車，還能看到許多漂亮車模一飽眼福。最近網路上瘋傳一段影片，有網友在車展看到一名阿伯直接站在車模正前方狂拍，阿伯的豬哥樣馬上被不少人嘲笑；沒想到又有一則「事後片」流出，車模居然和阿伯衣衫不整地躺在床上，馬上打臉酸民。

不久前有網友逛車展時，拿起手機想拍下穿著清涼的車模，但畫面中卻看到一位阿伯拿起相機站在車模正前方猛拍，邊拍邊擺動身軀，他看起來相當「興奮」，讓原本專業擺姿勢的車模都忍不住笑場。

網友將影片分享到網路上，更表示「一看阿伯就知道身經百戰，單憑這個步伐就知道他矯健有力，身姿風騷婀娜，雖然一身打扮並不起眼，但看得出他內功深厚！」不少人看完影片也跟著揶揄阿伯，取笑他的豬哥模樣很噁心。

有眼尖網友看到阿伯逛車展疑似手提一大袋現金，直言「錢才是重點」。(圖/ 翻攝自影片)

不過，沒多久又有另一段影片曝光，畫面中竟是阿伯旁邊躺著被猛拍的車模，最令人訝異的是，兩人疑似裸著身體躺在床上，車模還對著鏡頭燦爛地笑，簡直神打臉所有酸民。

許多酸民看到「事後片」馬上閉嘴，還有人大讚阿伯實在是太勵志了，「真勵志」、「好勵志呀」、「只要夠厚臉皮、有膽，就會有收穫」；還有眼尖的網友發現阿伯在車展上狂拍車模時，另一手提了一個大包包，猜測裡面應該是現金，「男人的魅力來自於鈔票」、「重點還是錢呀」。