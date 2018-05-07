日本人愛整潔是民族性？專業網友解析：重罰才有用

2018年05月07日 10:11 邱柏玟

乾淨整齊是日本給他國人民的印象，但日本人真的一出生就愛乾淨嗎？不久前有網友在《批踢踢實業坊》分享自己的看法，他認為日本是世界上數一數二整齊乾淨的國家，好奇為什麼其他國家做不到，也想知道日本人會這樣是有何原因；沒想到有專業網友跳出來精闢解析，爆料「以前日本到處能看到垃圾」。

日前一名網友在《批踢踢實業坊》發文「日本乾淨說」的疑問，原PO覺得日本算是世界上數一數二整齊乾淨的國家，那為什麼其他國家不能效法他們，他也很好奇「日本會那麼整齊乾淨是因為民族性還是因為重罰呢？還是有其他原因呢？」，他的一席話立刻引起熱烈討論。

其中有一名專業的網友跳出來回應，並直言「其實日本人愛整潔，並不是歷史悠久的事」，他接著舉出歷史上各種實例，日本江戶時代的江戶屬於大都市，垃圾問題相對地也嚴重，空地或河川都成為大家丟垃圾的地方；當時幕府便迅速宣布禁止亂丟，始終還是有不遵守法律的人，所以還特地設立「芥改役」負責取締。

幕府宣布的禁丟垃圾方式算是日本人變成愛乾淨的第一步，後來到了明治33年頒布「污物掃除法」，人民才開始注重公共衛生，環境才開始得以改善；而到了1964年恰逢奧運要在日本東京舉行，日本人更不想讓外國人見笑，所以對於垃圾處理也有所改進。

有專業網友直言，日本以前到處都能看到垃圾。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

不過，日本經濟起飛後，他們生活方式有了變化，「大量生產、大量消費、大量丟棄，垃圾產生量激增」，在1950年到1970年間，東京還因為垃圾問題引發紛爭，還出現像是「水俣病」、「痛痛病」等公害問題，才令他們痛定思痛決心改善，於是在法律上「強化規範」，最後才成為現在世界上數一數二乾淨的國家。

專業網友舉出各種史實真相解析「日本乾淨說」，讓許多人讚嘆不已，「專業推」、「長知識了」；而有部分網友認為台灣應該以日本為借鏡，「台灣要向日本好好學習」、「台灣每次都說要學學學，結果都半吊子」、「同理台灣一根菸蒂重罰1000，十年後台灣也能做到，但差別是台灣沒有政客敢下這種決定」、「還是靠政府重罰才有用」。