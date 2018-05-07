美國賭神賽馬狂贏300億！「不敗方程式」曝光

圖為香港賽馬。（香港旅遊發展局提供）

友善列印
／綜合報導

現年61歲的美國職業賭徒本特（Bill Benter）曾經因為太會贏錢，遭到美國賭場列為拒絕往來戶，因而轉戰香港賽馬，最後靠著一套「不敗方程式」在全球贏了將近10億美元（約300億台幣）。

綜合外媒報導，本特大學時修讀物理，因為受到數學教授索恩（Edward Thorp）所著的賭博理論《擊敗莊家》（Beat the Dealer）啟發，離開校園前往拉斯維加斯，成為撲克牌賭徒，而他的賭本則來自於超商打工的微薄薪水，每小時3美元（約新台幣90元）。22歲時因緣際會加入一個澳洲撲克牌團隊，自此踏上賭徒生涯。

美國賭神賽馬狂贏300億！「不敗方程式」曝光 美國賭神賽馬狂贏300億！「不敗方程式」曝光（圖片取自YouTube/Southampton Business School）

本特日前接受《彭博社》專訪，自曝他曾在6星期內，靠著21點狂贏8萬美元（約240萬台幣），由於贏得太多錢，不但被賭場保全趕走，還被列入黑名單，短短幾年內就被多家賭場列為拒絕往來戶，無法在拉斯維加斯生存，只能轉戰香港馬場。

1984年，本特發現香港馬會採用一套「parimutuel」系統，會從總投注金額的17%做為抽佣及慈善用途，其餘才會派彩，換言之，贏率必須高過馬會的17%，於是他靠著大量閱讀香港馬場資料，並透過蒐集數據，與團隊耗時9個月的時間研發程式，1985年9月，帶著3部大型電腦飛往香港，展開賭馬。

雖然他們第一年輸光本錢，後來尋求多方專家的分析後，重新以概率計算，終於取得突破，並在1989年贏得60萬美元、1990年至1991年賺進300萬美元、1994年再狂撈1000萬美元，期間內他持續修改方程式、編寫代碼庫，運用「機率模型」（probabilistic modeling）大贏特贏，不過卻也引來馬會的注意，雖然為了避風頭，他暫停投注一年，甚至為了不得罪馬會，不去領取太高額的獎金，但馬會最後仍以公眾利益為由，凍結他與團隊的帳戶。

2007年，本特的好夥伴病逝，他便不在香港馬場投注，甚至決定離港，後來和妻子回到家鄉匹茲堡定居，如今他已是國際賭壇知名人物，與團隊多年來靠著賭馬方程式，在全球累計賺進10億美元，除了分予團隊成員，部分也捐作公益。

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