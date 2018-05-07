無悔生下性侵犯女兒 「眼睛和爸一樣」卻讓她看了心力交瘁

2018年05月07日 13:00 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

愛情是盲目的，所以另一半真的要慎選！澳洲一名39歲的女子被男友強行侵犯，後來懷孕生下一名女嬰，她說不後悔生下小孩，但只要看見女兒和男友一樣的「藍灰色眼睛」，總會想起自己遭受的殘暴經歷，讓她心力交瘁；目前受害女子的女兒已經6歲，但她表示不會告訴女兒真相，「不希望恨意影響她純潔的心靈」。

綜合外媒報導，受害女子分享親身經歷，她表示一開始認識男友時，原先對方是個溫柔又善良的人，但俗話說「日久見人心」，隨著時間過去，她也發現男友根本不是她以為的那樣。兩人同居時，有一天男有喝醉回家強行侵犯她，害她被「強制受孕」，後來也真的懷孕了，讓她開始期待小孩的誕生，也盼望男友能因此變回正常人。

在她懷胎十月的期間，男友非但沒有收斂，連她懷著自己的孩子也照樣毆打她，從未停止各種暴力行為；但慶幸的是，兩人分手後，暴力男也因為傷害罪入獄，但目前已出獄，剩下執行家暴相關的法令。

在澳洲「強制受孕」的行為並沒有特定的法律規定，所以暴力男仍可以和女兒見面，所以每當兩人見面共處時，她總會崩潰不已，而她看著女兒有著跟暴力男一模一樣的藍灰色眼睛，就會時時想起那段悲慘時光。但受害女子表示，她無論如何都不打算告訴女兒真相，深怕恨意會影響她純潔的一生。