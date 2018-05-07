無悔生下性侵犯女兒 「眼睛和爸一樣」卻讓她看了心力交瘁

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

愛情是盲目的，所以另一半真的要慎選！澳洲一名39歲的女子被男友強行侵犯，後來懷孕生下一名女嬰，她說不後悔生下小孩，但只要看見女兒和男友一樣的「藍灰色眼睛」，總會想起自己遭受的殘暴經歷，讓她心力交瘁；目前受害女子的女兒已經6歲，但她表示不會告訴女兒真相，「不希望恨意影響她純潔的心靈」。

綜合外媒報導，受害女子分享親身經歷，她表示一開始認識男友時，原先對方是個溫柔又善良的人，但俗話說「日久見人心」，隨著時間過去，她也發現男友根本不是她以為的那樣。兩人同居時，有一天男有喝醉回家強行侵犯她，害她被「強制受孕」，後來也真的懷孕了，讓她開始期待小孩的誕生，也盼望男友能因此變回正常人。

在她懷胎十月的期間，男友非但沒有收斂，連她懷著自己的孩子也照樣毆打她，從未停止各種暴力行為；但慶幸的是，兩人分手後，暴力男也因為傷害罪入獄，但目前已出獄，剩下執行家暴相關的法令。

在澳洲「強制受孕」的行為並沒有特定的法律規定，所以暴力男仍可以和女兒見面，所以每當兩人見面共處時，她總會崩潰不已，而她看著女兒有著跟暴力男一模一樣的藍灰色眼睛，就會時時想起那段悲慘時光。但受害女子表示，她無論如何都不打算告訴女兒真相，深怕恨意會影響她純潔的一生。

美國賭神賽馬狂贏300億！「... 回家發現詭異信封袋 警察一句...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。