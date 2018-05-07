回家發現詭異信封袋 警察一句話讓他拿菜刀不敢睡

回家發現詭異信封袋 警察一句話讓他拿菜刀不敢睡(圖/爆廢公社)

友善列印
綜合報導

毛骨悚然！台南一名男子近日在臉書PO文表示，昨（6日）帶小孩回家後，竟發現客廳的掃地機器人上面放著一個信封袋，裡面有一張門禁卡和兩支鑰匙，讓他相當疑惑，雖然立即報警處理，但仍受到驚嚇，直呼「「害我都不敢睡！」

男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO文表示：「到底誰進過我家（我家只有我有大門遙控器，也只有大門能進出）？現場留下信封袋目的是什麼？他是怎麼進來的？為什麼現場都沒有被翻過的跡象？也沒有財務損失！」事後他報警處理，並希望能透過門禁卡上的編號尋人，但保全公司卻表示無法確認使用者，「事後警察跟我說，是保全公司要不要處理而已，不可能查不到啦！」

原PO表示：「警察杯杯還提醒我要小心，這個人可能這幾天還會回去找他的信封袋！」讓他聽了膽顫心驚，直說自己拿著菜刀從樓上巡到樓下，就怕竊賊還躲在屋內。

回家發現詭異信封袋 警察一句話讓他拿菜刀不敢睡 原PO雖然已報警處理，但仍提心吊膽地不敢安心入睡。(圖/爆廢公社)

對此，其他網友紛紛表示「這個有恐怖…人怎麼進屋子的」、「如果沒有翹的痕跡，應要換鎖(預防前房客，裝針眼更恐怖」、「有可能蓋好的時候建設公司放在管理室的，只是您不知道，剛好被有機可趁，建議調閱您那層樓的電梯或梯間畫面，我也是做物業」、「買台小蟻監視器放家中，有動靜手機會通知」、「已經報警了，警察不能強制要保全公司提供資料嗎？」

無悔生下性侵犯女兒 「眼睛和... 「小孩心靈受傷...」台南人...

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