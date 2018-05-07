「小孩心靈受傷...」台南人氣咖啡館禁12歲以下 家長炸鍋了

2018年05月07日 13:54 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

有「千層蛋糕界LV」美譽的台南深藍咖啡館，日前遭到家長砲轟，指店家不歡迎12歲以下入內的規定不通情理，認為是在歧視孩童，紛紛灌爆深藍咖啡館臉書粉專並留下一星評價，不過也有網友認為，「只要是有一定水準的餐廳，12歲以下小孩禁入是很常見的，每個餐廳的定位本來都不一樣」，掀起正反論戰。

「深藍咖啡館」在台南市擁有兩家店面，其中位於建平路上的分店因為獨特的清水模建築相當吸睛，儘管千層蛋糕單片就要價180元至260元不等，但仍吸引不少民眾入內消費和打卡朝聖。

不過近年來卻有許多家長湧入深藍咖啡館粉專留下一星評價，指控店家以室內稜角及玻璃較多為由，不歡迎12歲以下小朋友入內的規定不但誇張，觀感也很差，甚至有小孩被拒絕入內後心靈受傷，砲轟咖啡廳「奇葩店家」、「歧視嬰兒、歧視小孩」、「只看過禁止狗進入，還沒看過禁止 12 歲以下進入的」；也有人認為拒絕孩童就是拒絕一個家庭，「一句抱歉也沒有，直接請去外帶區」。

對此，有看不慣的網友將事件PO到臉書《靠北奧客》，痛批「看到台南深藍咖啡旗艦店的粉專，被一堆帶小孩喝下午茶無比偉大的家長們攻擊，不知他們是否能夠將心比心，體諒好不容易想在下午吃個下午茶，卻被旁邊自以為可愛自以為小聲，各種嗯嗯～阿阿～哇哇～要小聲喔，不可以大聲喔，會被趕出去喔…不斷重複攻擊騷擾的感覺？想養小孩就該要有犧牲的地方，就不能帶去親子餐廳還是外帶回家自己吵嗎？」

消息傳開後，力挺店家政策的支持者一窩瘋的湧入粉專，並用5顆星「洗版回去」，直言「衝著12歲以下禁止內用這規定，直接給5顆星」、「只要是有一定水準的餐廳，12歲以下小孩禁入是很常見的，每個餐廳的定位本來都不一樣」；也有PTT鄉民狂酸奧客家長，「父母搞笑，那限制級電影禁止18歲要不要也抵制一下？」、「不爽不要去啊，奇怪」