用錢論斷價值 作家：懂得談錢、要錢才是轉大人

2018年05月07日 14:43 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

做自己容易嗎？很難，也很容易，想通了就簡單。

日前去參加張曼娟老師的新書見面會，她分享了在陳文茜廣播節目裡的內容：

主持人陳文茜問她：「妳書裡面寫說，要勇敢做自己，做自己有這樣難嗎？我看妳除了剪了一個香菇頭以外，哪裡做自己了？」

曼娟老師心想，剪香菇頭怎麼了嗎？不行嗎？

她反問陳文茜：「妳一直都做自己嗎？」

陳文茜說：「我從小就很做自己，高中聯考時，我媽媽改了我的選填志願表，嫌我選的科系沒有前途，我知道後大怒，跟媽媽說，我給妳兩條路走，第一、去拿一張新的選填志願表給我。第二、十點之前妳到學校跟我道歉。不然我就不考聯考了！」

曼娟老師問說，後來妳媽媽都照做了嗎？

陳文茜說：當然照做！媽媽九點半就出現在學校。

曼娟老師跟讀者說：「這句『我給妳兩條路走』這種話，不都是爸媽跟兒女說的嗎，如果是我跟爸媽說『我給你兩條路走』，爸媽應該會回嗆說，『那我給妳一條路走』，就是『絕路』！」

這段話逗得全場哈哈大笑！

做自己難嗎？對善良又客氣的人來說，挺難的！

因為我們從小被教育的太懂得討好別人，求取別人的認同與喜歡，寧可犧牲犧牲自己的感覺，怎樣也都要委曲求全。

等到有天面臨人生關鍵的選擇時，習慣妥協且善於聽別人意見的我們，就會只聽從別人的意見，忽略掉自己內心的聲音，但悲哀的是，別人是無法替你的生命承擔什麼的！

我常覺得什麼叫做「成熟的大人」，就是必須學會這兩件事情，：

一、 懂得談錢、要錢

提到錢的時候，不會覺得害羞不好意思，可以理直氣壯的討價還價，捍衛自己的荷包或者職場身價，清楚知道，這是一個處處都用錢論斷價值的世界，這就是大人的直白。

二、 懂得說不、懂得拒絕

當你懂得對拒絕別人的要求，不百分百承擔別人的期待，你才是在走自己的路。

例如在職場上，菜鳥最常說的是「好好好」、「都可以」、「都願意」，但老鳥最常說的是「不行」、「不可以」、「不是我負責」，為什麼會從「都可以」變成「都不行」，因為菜鳥翅膀還沒硬，只能裝乖跟賣努力，來博取長官跟前輩的好感，老鳥知道自己要什麼，懂得自己的價值，知道就算拒絕別人，也無損自己的地位，在職場上拿捏分寸精準到位！懂得拒絕事情的老鳥，每天上班一定比菜鳥更自由自在，更有尊嚴。

假如你想要掌控自己的人生、當自己生命的主人時，一定要懂得拒絕別人，如果你事事討好，讓大家太習慣你是個好人，往往大家也會把你的付出視為理所當然，甚至當你有天，想要收回一點點，還會自覺不好意思，但客觀來說，你明明就已經付出太多！

想要讓別人尊重你，在日常上不論是付出錢、付出心力、付出愛，都要讓別人知道你是有底線的，這樣別人才不會得寸進尺，自己也不會太累。

一個一直付出的人，往往內心充滿怨懟，且會不斷哀嘆被人辜負，一直遇到狼心狗肺的人。愛別人之前你要先愛自己，不犧牲自己的權益，堅定做自己，你才會滿意自己的人生。

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