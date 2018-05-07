任性！嫌分手費「只給940萬」太少 女友把錢扔了就走

2018年05月07日 14:39 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

情侶之間無法繼續在一起後，往往只能走上分手這條路，但能不能和平分手又是一門學問了！最近大陸浙江省傳出一起離奇事件，有人在一間酒吧發現一箱現金，裡面裝有2百萬人民幣紙鈔(約新台幣940萬元)，報警後才知道是一對年輕情侶吵分手，女友嫌分手費少隨手就把錢扔了。

綜合陸媒報導，浙江省杭州市的一間酒吧在今(7)日凌晨關店時，發現一個客人沒帶走的行李箱，要將箱子收起來等失主來領取的時候，因為箱子太重意外將它摔在地上，沒想到箱子一打開裡面居然是滿滿的百元大鈔，嚇得員工們馬上報警處理，深怕這些錢「有問題」。

後來警方趕來後，確認行李箱裡的百元大鈔都是真的，而且清點後發現有2百萬人民幣(約新台幣940萬元)，但箱內沒有其他能夠連絡失主的相關資訊，所以警方只好先將行李箱帶回警局保管；直到2小時後才有一對自稱是失主的情侶打電話來，聲稱箱子是他們弄丟的。

杭州一間酒吧打烊時發現一個裝有大量紙鈔的行李箱，嚇得他們馬上報警處理。(圖/ 翻攝自影片)

於是，一對年紀才20歲左右的小情侶到警局想領回行李箱，警方追問後才得知，原來兩人在鬧分手，女友要求500萬元 (約新台幣2300萬元)分手費，他只帶了200萬元現金(約新台幣940萬元)到酒吧赴約就走了，女友認為只有200萬元(約新台幣940萬元)太少，打了電話給男友說她沒拿叫他回酒吧自己拿回家，便丟下裝滿現金的行李箱走人。

兩人荒唐的行為讓警察聽完也傻眼，不過在經過多次確認，及店家的監視器等畫面，確定行李箱真的是這對小情侶的。警方更藉此勸誡年輕人，遇到感情問題吵架鬥嘴很正常，別意氣用事，尤其隨手把大筆金額扔了，若真的發生什麼事情後果不堪設想。