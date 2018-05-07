任性！嫌分手費「只給940萬」太少 女友把錢扔了就走

任性！嫌分手費「只給940萬」太少 女友把錢扔了就走(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導

情侶之間無法繼續在一起後，往往只能走上分手這條路，但能不能和平分手又是一門學問了！最近大陸浙江省傳出一起離奇事件，有人在一間酒吧發現一箱現金，裡面裝有2百萬人民幣紙鈔(約新台幣940萬元)，報警後才知道是一對年輕情侶吵分手，女友嫌分手費少隨手就把錢扔了。

綜合陸媒報導，浙江省杭州市的一間酒吧在今(7)日凌晨關店時，發現一個客人沒帶走的行李箱，要將箱子收起來等失主來領取的時候，因為箱子太重意外將它摔在地上，沒想到箱子一打開裡面居然是滿滿的百元大鈔，嚇得員工們馬上報警處理，深怕這些錢「有問題」。

後來警方趕來後，確認行李箱裡的百元大鈔都是真的，而且清點後發現有2百萬人民幣(約新台幣940萬元)，但箱內沒有其他能夠連絡失主的相關資訊，所以警方只好先將行李箱帶回警局保管；直到2小時後才有一對自稱是失主的情侶打電話來，聲稱箱子是他們弄丟的。

杭州一間酒吧打烊時發現一個裝有大量紙鈔的行李箱，嚇得他們馬上報警處理。 杭州一間酒吧打烊時發現一個裝有大量紙鈔的行李箱，嚇得他們馬上報警處理。(圖/ 翻攝自影片)

於是，一對年紀才20歲左右的小情侶到警局想領回行李箱，警方追問後才得知，原來兩人在鬧分手，女友要求500萬元 (約新台幣2300萬元)分手費，他只帶了200萬元現金(約新台幣940萬元)到酒吧赴約就走了，女友認為只有200萬元(約新台幣940萬元)太少，打了電話給男友說她沒拿叫他回酒吧自己拿回家，便丟下裝滿現金的行李箱走人。

兩人荒唐的行為讓警察聽完也傻眼，不過在經過多次確認，及店家的監視器等畫面，確定行李箱真的是這對小情侶的。警方更藉此勸誡年輕人，遇到感情問題吵架鬥嘴很正常，別意氣用事，尤其隨手把大筆金額扔了，若真的發生什麼事情後果不堪設想。

日本人愛整潔是民族性？專業網...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。