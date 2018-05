「Fxxk you Chinese」老外捷運站嗆聲比中指 網友全怒了！

2018年05月07日 15:29 邱柏玟 /綜合報導 /綜合報導

這樣能不氣嗎?近期有網友臉書社團《我們是新店人!! 好山好水,就是愛新店》發文,講到自己日前下午在台北捷運西門町站等電扶梯,遇見一名年約60歲的婦人拉著行李廂,卻親眼看到一名外國人用腳踹開老婦的行李箱,還用一連串英文罵老婦擋路。

原PO見狀直接衝上前去,用英文直問老外為什麼要這樣做,對方不僅不解釋,還推了他一把並繼續脫口一串英文髒話,還嗆他「not your business」;他當下簡直氣炸了,要求對方道歉,老外卻繼續辱罵他們,甚至說出「Fxxk you Chinese」,儘管周遭有許多民眾,但老外依舊肆無忌憚罵髒話再用左手比中指,最後撂下一句「Fxxk you all Chinese」就拍拍屁股走人。

大票網友看到原PO日前的親身經歷,也氣得痛罵老外實在太過分,還建議一定要向捷運站調閱監視器畫面,並且提出告訴,讓他知道他現在是在台灣,不是給他隨便撒野的地方。

沒想到事後也有目擊現場的網友拍下影片分享到社團,「助攻」原PO讓大家看看這名老外有多囂張。大多數人也紛紛留言讚賞原PO的見義勇為,對於「台灣還是有好人」相當感動;原PO事後也有表示,目前已打算做出下一步動作,若有後續發展會再分享。