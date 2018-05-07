「Fxxk you Chinese」老外捷運站嗆聲比中指 網友全怒了！

「Fxxk you Chinese」老外捷運站嗆聲比中指 網友全怒了！(圖/ 翻攝自臉書《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》)

友善列印
／綜合報導

這樣能不氣嗎？近期有網友臉書社團《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》發文，講到自己日前下午在台北捷運西門町站等電扶梯，遇見一名年約60歲的婦人拉著行李廂，卻親眼看到一名外國人用腳踹開老婦的行李箱，還用一連串英文罵老婦擋路。

原PO見狀直接衝上前去，用英文直問老外為什麼要這樣做，對方不僅不解釋，還推了他一把並繼續脫口一串英文髒話，還嗆他「not your business」；他當下簡直氣炸了，要求對方道歉，老外卻繼續辱罵他們，甚至說出「Fxxk you Chinese」，儘管周遭有許多民眾，但老外依舊肆無忌憚罵髒話再用左手比中指，最後撂下一句「Fxxk you all Chinese」就拍拍屁股走人。

大票網友看到原PO日前的親身經歷，也氣得痛罵老外實在太過分，還建議一定要向捷運站調閱監視器畫面，並且提出告訴，讓他知道他現在是在台灣，不是給他隨便撒野的地方。

沒想到事後也有目擊現場的網友拍下影片分享到社團，「助攻」原PO讓大家看看這名老外有多囂張。大多數人也紛紛留言讚賞原PO的見義勇為，對於「台灣還是有好人」相當感動；原PO事後也有表示，目前已打算做出下一步動作，若有後續發展會再分享。

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