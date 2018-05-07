恐怖電梯吃人！1樓開門下一秒急墜 阿嬤差點夾斷腿

恐怖電梯吃人！1樓開門下一秒急墜 阿嬤差點夾斷腿(圖/爆料公社)

友善列印

搭乘電梯千萬要小心，否則一不注意就可能發生意外！一名網友在臉書發文表示，某天和家人搭電梯外出，就在電梯抵達1樓時，一名阿嬤準備踏出電梯離開，沒想到電梯卻突然急速墜落到B2，一行人為了不讓阿嬤的腿被夾斷，拚了命伸手將她往上推，所幸最後搭乘另一班的原PO兒子聽見慘叫，馬上衝下樓查看並報警，過了30分鐘才順利脫困。

網友在臉書「爆料公社」分享恐怖的驚魂記，當天一家人準備外出，因考慮到電梯承重量，於是原PO的兒子與友人便搭另一班電梯下樓，沒想到等他這班電梯到達1樓時，「阿桑1腳先跨出電梯，此時電梯急速下降，電梯落差導致她跌倒，但電梯仍急速下降到B2以下卡中層，（我們只有地下2層；此時電梯門緊閉打不開）。」

原PO說，當時電梯內的3個男人推了阿嬤一把，後面的女性朋友嚇得紛紛尖叫，「全部被這一幕嚇到了⋯⋯因為不推她，她從膝蓋以下可能就被電梯夾斷了。但我們尖叫是阿桑要被夾到了，3個男人的手也要被夾斷了。」

原PO表示，後來搭乘另一班電梯的兒子在1樓聽到尖叫聲，趕緊打電話報警，並扳開電梯門插上一支筆，讓電梯內保持空氣流通，最後等了30分鐘才順利獲救。不過讓他最傻眼的是，「電梯事件層出不窮，無論落差致住戶受傷、過站不停，管委會在開會紀錄公告住戶『無安全疑慮，平常都有保養』。」事發後，大樓警衛還對他說：「嘿免驚啦，袂安娜ㄚ...。」

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