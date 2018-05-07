燈泡卡進肛門怎辦？醫生揭「原路取出過程」 網：長知識了

燈泡卡進肛門怎辦？醫生揭「原路取出過程」 網：長知識了(圖/翻攝自普外科曾醫生微博)

友善列印
／綜合報導

近日一名大陸醫師發文指出，一名患者的直腸有異物，檢查發現是燈泡，而網友們也好奇，燈泡這麼大一個，該怎麼取出來？醫師則反問大家：「第一，不能把燈泡弄碎；第二，儘量不做手術。滿足兩個條件的前提下大家有什麽好方法把燈泡完整取出？」

「普外科曾醫生」日前在微博出了一道題目，「急診來了個患者，直腸異物，平片顯示是個燈泡，燈泡當然是要取出來的，但有兩個要求：第一，不能把燈泡弄碎，這樣可能會損傷直腸；第二，儘量不做手術，手術創傷大，如果做手術，可能要做造口；滿足兩個條件的前提下大家有什麽好方法把燈泡完整取出？」

對此，有網友認為要開刀取出，還有網友開玩笑說「瞭解燈泡型號，放個燈口進去擰上，然後拽出來」、「肛門也是門，就敲敲門說：燈泡出來，別躲在裡面不出聲，我知道你在家」、「趁他不注意拿出來吧，實在不行，等燈泡睡著再拿出來」。

曾醫生表示：「取直腸異物有幾個要點：第一，一定要麻醉，一般是腰麻或者硬膜外麻醉，肌鬆藥要給足。第二，麻醉後，充分擴肛，充分擴肛，充分擴肛，重要事情說三遍。第三，擴肛後，用一個細管或者尿管，從肛門插進去，通過異物，進入異物的近端，往裡面注射一些肥皂水或者石蠟油，起到潤滑的作用。」

最後的步驟為「用卵圓鉗夾住異物，慢慢往外拉，可以邊拉邊旋轉。拉的時候，你會發現阻力很大，根本拉不動，這是為什麽呢？因為異物阻塞了肛門，異物近端可能形成了負壓，把異物吸住了。知識點來了，這時候第三步中的細管還要繼續發揮作用，往管裡面注射空氣，使近端產生正壓。一邊拉一邊注射空氣，你會發現很順暢，so easy。」

不過曾醫生也提醒，並不是所有異物都能這樣取出，有時候嘗試了各種辦法都不行的話，就只有開腹手術了，而且「這種情况一般都要做造瘻，創傷很大，還要掛一個糞袋」。而其中轉PO該則貼文的方醫生則表示：「燈泡原路取出，繼續發光點亮美好人生，一個相對完美的Ending，相信當事人應該會吃一塹長一智的。」

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