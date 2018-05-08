車展遇奧客盧8小時 交訂金前秒反悔業務氣到「吐血倒地」

車展遇奧客盧8小時 交訂金前秒反悔業務氣到「吐血倒地」(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

大家聽到車展第一時間想到的是火辣車模，但對於汽車業務來說，只想多賣幾台車。大陸第15屆北京汽車展覽日前剛落幕，有一名網友在微博爆料，一名業務陪客戶聊了一整天，簽完合約要付訂金前，對方一句「再考慮一下」讓業務氣得心肌梗塞，當場吐血倒地，嚇壞現場所有人。

綜合陸媒報導，有一名網友在微博上分享北京車展的真實事件，有一名奧客在車展看上一款新車，於是找到業務詳談，業務也不厭其煩地陪對方從早上談到下午，將近8個小時左右，最後奧客也決定購車。

北京車展結束後，有網友在微博爆料離譜真實案件，有奧客盧業務一整天，付訂金前反悔，害業務當場吐血。 北京車展結束後，有網友在微博爆料離譜真實案件，有奧客盧業務一整天，付訂金前反悔，害業務當場吐血。(圖/ 翻攝自微博)

雙方將合約簽好後，奧客在交付訂金前卻突然反悔，告訴他「回家再考慮一下」，表示要先回家和家人商量，沒想到讓業務努力一整天的心血全泡湯，當場心肌梗塞，甚至吐血倒地被救護車緊急送醫。原PO看了也不捨地說，「明明很努力了卻因為顧客的一句話而讓銷售人員難做，生活不易，每個職業都值得我們去尊重」。

許多網友看完影片都忍不住替業務感到委屈，「賣車賣到嘔出幾十兩血」、「太不道德了，不買不要折磨人家」、「心碎了，銷售不易啊」、「經常遇到這類客戶，什麼都要問得清清楚楚，最後強行要你降價，不降前面說的全部白說調轉屁股就走」、「他是用生命在做銷售」。

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