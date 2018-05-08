父母才剛同意器捐 重傷昏迷男童奇蹟甦醒

2018年05月08日 08:47 陳慶餘

美國阿拉巴馬州一名13歲男童日前在與朋友玩耍時發生意外，導致他頭部嚴重骨折、腦部受損並昏迷不醒，心跳更是數度停止。在經過兩個月的搶救都無效時，男童的父母簽下器捐同意書，沒想到正當醫師要關掉維生系統時，男童竟奇蹟似的甦醒，連醫師都無法置信。

綜合外媒報導，13歲的男童麥金利（Trenton McKinley）2個月前在一場意外之中被一輛小型拖車壓傷頭部，導致他顱骨嚴重骨折、腦幹也因此受損，使麥金利陷入昏迷狀態，而他在急救過程中心跳還停止數次，最長一次更長15分鐘。

在經過兩個月的救治後，醫師也認為麥金利成功甦醒的機會微乎其微，因此男童的父母就簽下了器官捐贈同意書，希望愛子能用另一種方式活下來，沒想到正當醫師正準備要關掉麥金利的維生系統時，麥金利卻突然恢復意識，讓醫師與他的父母都嚇了一大跳。

在甦醒後，麥金利表示在這段期間中，他感覺自己在一個一望無際的虛無空間不斷往前走，並認為當時身處的地方像是天堂一樣。雖然麥金利目前仍尚未完全康復，而他的骨折也需要好幾次手術來救治，但他的父母卻對情況感到相當樂觀，認為兒子一定能夠成功康復。