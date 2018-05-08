網聊驚喜收到打碼雪乳照 真相卻讓他「嚇到叫阿嬤」

網聊驚喜收到打碼雪乳照 真相卻讓他「嚇到叫阿嬤」(圖/ 翻攝自微博)

友善列印

網路聊天不受時間地點限制，因此有不少人喜歡透過網路認識新朋友，但常常看到電腦後的真面目就被嚇壞了！大陸網路上有一組撩妹對話圖，有一名男網友收到女網友傳的「打碼雪乳照」，讓他看了跪求原圖，結果對方的真面目讓他差點「嚇到叫阿嬤」。

5日一名微博網友「深扒星君」分享4張照片，畫面中看到疑似兩名網友的對話，女網友誠實地跟對方說「我沒穿衣服」，讓男方聽了興奮地要她「快發一張(照)」，她也大方地直接傳了一張「身穿白色內衣、臉部打馬賽克」的性感照，男方看到都快流口水地說，「真白，好大」、「吃一口」。

網路瘋傳一段撩妹對話，男網友收到驚喜打碼雪乳照，一看原圖卻讓他超無言。 網路瘋傳一段撩妹對話，男網友收到驚喜打碼雪乳照，一看原圖卻讓他超無言。(圖/ 翻攝自微博)

男網友只看到「雪乳」還不夠，想要一睹芳容，直呼「你(妳)別打馬賽克啊」，但女網友馬上誠實地回應，「不打馬賽克你就不會這樣說了」，男方等不及地說「不會的」；不過，萬萬沒想到女網友傳來的「無碼照」，一看居然是一名白頭髮的阿嬤，讓他嚇得無話可說。

這段網聊內容讓網友笑翻，紛紛留言「這阿嬤保養的還不錯啊」、「老奶奶身材不錯」、「這阿嬤好猛啊」、「阿公賺到了喔！這績優股太細水長流了吧」；但也有不少人質疑圖片真實性，猜測照片裡阿嬤的好身材說不定是合成的。

原來沒有打馬賽克的雪乳照女主角，是一名白髮蒼蒼的阿嬤。 原來沒有打馬賽克的雪乳照女主角，是一名白髮蒼蒼的阿嬤。(圖/ 翻攝自微博)

任性！嫌分手費「只給940萬...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。