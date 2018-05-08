網聊驚喜收到打碼雪乳照 真相卻讓他「嚇到叫阿嬤」

2018年05月08日 08:57 邱柏玟

網路聊天不受時間地點限制，因此有不少人喜歡透過網路認識新朋友，但常常看到電腦後的真面目就被嚇壞了！大陸網路上有一組撩妹對話圖，有一名男網友收到女網友傳的「打碼雪乳照」，讓他看了跪求原圖，結果對方的真面目讓他差點「嚇到叫阿嬤」。

5日一名微博網友「深扒星君」分享4張照片，畫面中看到疑似兩名網友的對話，女網友誠實地跟對方說「我沒穿衣服」，讓男方聽了興奮地要她「快發一張(照)」，她也大方地直接傳了一張「身穿白色內衣、臉部打馬賽克」的性感照，男方看到都快流口水地說，「真白，好大」、「吃一口」。

網路瘋傳一段撩妹對話，男網友收到驚喜打碼雪乳照，一看原圖卻讓他超無言。(圖/ 翻攝自微博)

男網友只看到「雪乳」還不夠，想要一睹芳容，直呼「你(妳)別打馬賽克啊」，但女網友馬上誠實地回應，「不打馬賽克你就不會這樣說了」，男方等不及地說「不會的」；不過，萬萬沒想到女網友傳來的「無碼照」，一看居然是一名白頭髮的阿嬤，讓他嚇得無話可說。

這段網聊內容讓網友笑翻，紛紛留言「這阿嬤保養的還不錯啊」、「老奶奶身材不錯」、「這阿嬤好猛啊」、「阿公賺到了喔！這績優股太細水長流了吧」；但也有不少人質疑圖片真實性，猜測照片裡阿嬤的好身材說不定是合成的。