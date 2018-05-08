為何印度是「性侵大國」？ 街訪當地人 答案讓網友好傻眼

為何印度是「性侵大國」？ 答案讓網友好傻眼（影片截圖）

友善列印
問印度人為什麼會發生強姦案？答案讓人目瞪口呆！（取自YOUTUBE，如遭移除請見諒）

在印度，每3分鐘就有一名女性成為暴力犯罪的受害者，每22分鐘就會發生一起性侵案，因此印度又被稱之為「性侵大國」，而首都新德里更是被稱為「性侵之都」，但對於這樣的稱呼，到底印度當地人的看法是如何呢？以做街頭實驗、街訪為主的YOUTUBE頻道「大樹君 原JokeTV」就對此在印度對當地人進行了街訪，沒想到卻有當地人對性侵這件事視為理所當然，答案讓不少網友聽了之後都直搖頭。

從「大樹君 原JokeTV」所PO出的影片中可見，在街訪進行，有男性民眾認為，受到西方文化影響，越來越多女性會開始穿著短褲，但是印度的傳統文化中女性應該要穿著長裙，因此他認為「女性的穿著」是導致性侵案頻頻發生的原因。

除此之外，也有男姓民眾表示「性侵案發生，是女性的錯」，因為她們抽菸、喝酒、還穿著小短裙，所以很多男子就會過來對她們做一些壞事。至於被問到「性侵到底OK不OK？」，一位民眾甚至是毫不猶豫笑著表示：「YEAH（可以）」。

在街訪中，同樣也訪問了印度女性對於性侵案件的看法，多數女性都認為在印度，她們一直都感受到不安全的感覺，也因為如此，她們都會避免在晚上出門聚會，以免憾事發生在自己身上。對此，也有男性認為這種「檢討被害人」的行為很不合理，「不去保護她們，反而說是她們的責任，這是不對的」。

有男性把責任歸咎在女性的穿著上（影片截圖） 有男性把責任歸咎在女性的穿著上（影片截圖）
當地女性表示，她晚上會避免外出，以免成為受害者（影片截圖） 當地女性表示，她晚上會避免外出，以免成為受害者（影片截圖）
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